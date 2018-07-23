ДТП на Житомирщине: в больницах остаются восемь пострадавших, четверо из них - стабильно тяжелые

Одну из пострадавших выписали из больницы, еще трех человек медики планируют выписать в ближайшие дни.

В Житомирской области одну из пострадавших в смертельном ДТП, случившемся 20 июля, выписали из больницы; еще восемь пострадавших пока остаются в больницах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, жительницу города Новоград-Волынский, которая попала в ДТП вблизи села Глыбочица, уже выписали из больницы. Еще трех пострадавших планируют выписать в ближайшие дни. Остальные нуждаются в дальнейшем лечении.

Так, по словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, «четверо пострадавших чувствуют себя значительно лучше. Одну - жительницу г. Новоград-Волынского уже выписали из больницы, еще трех пациентов планируем выписать в ближайшие дни. Еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Остаются стабильно тяжелыми четверо пострадавших, среди них - двое детей, которые находятся в реанимационном отделении Житомирской областной детской больницы».

Читайте такжеДТП на Житомирщине: две сестры с детьми хотели ехать в другой маршрутке, но водитель уговорил - в итоге женщины и мальчик погибли (видео)

На сегодняшний день тела 8 из 10 погибших уже забрали родные и близкие.

По данным облгосадминистрации, все пострадавшие получают максимальную медицинскую помощь и полностью обеспечены необходимыми препаратами. Прибывших в Житомир родственников пострадавших поселили в гостинице «Спортивная». Пострадавшие в ДТП находятся в Житомирской областной больнице, Житомирской детской областной больнице, Житомирской городской больнице №1 и Житомирской районной больнице.

Также в области оказывают помощь семьям погибших. Была проведена судмедэкспертиза тел погибших.

Как сообщал УНИАН, утром 20 июля на автодороге Киев-Чоп возле с. Глыбочица Житомирского района в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 9 были госпитализированы. Владельца маршрутки задержали. Сегодня Королевский районный суд Житомира отправил его под домашний арест на два месяца.