Скоростные битвы с гигантскими боссами в черной дыре. Обзор Solar Ash

Solar Ash — это новая игра от студии Heart Machine, известной по Hyper Light Drifter. Проект можно описать, как смесь платформера, раннера и экшена с необычным антуражем. За его продвижение отвечало издательство Annapurna, которое умеет находить неожиданные шедевры. Стала ли Solar Ash одним из них, читайте в обзоре от УНИАН.

Издательство Annapurna Interactive с момента своего основания в 2017 году избрало уникальный путь. Оно продвигает и продает необычные игры от небольших независимых студий. Эти проекты еще на этапе показа первых рекламных материалов кажутся душевными и обаятельными. Среди них нередко обнаруживаются настоящие шедевры, которые впечатляют гораздо сильнее любых блокбастеров. К таким играм можно без упреков совести отнести Outer Wilds, What Remains of Edith Finch, Journey и Kentucky Route Zero.

Есть в портфолио Annapurna и более слабые или неоднозначные проекты. Это подтверждает недавний триллер Twelve Minutes, который разочаровал многих пользователей. Но даже он отметился как минимум любопытной концепцией с временной петлей, камерной атмосферой и вариативностью. По аналогии можно разобрать и другие игры издательства, но суть ясна — они умеют зацепить.

Именно поэтому никто не удивился, что Annapurna решила помочь студии Heart Machine с выпуском Solar Ash. Проект напоминает стильную смесь платформера, экшена и раннера. А сверху на все это ложится таинственный сюжет о космических перипетиях. Да и разработчик у Solar Ash не абы кто. Ранее Heart Machine уже отметилась созданием культовой в узких кругах Hyper Light Drifter. Получается, у игры были все предпосылки для успеха: опытный разработчик, подходящий издатель и любопытная концепция. Помогло ли это Solar Ash стать в ряд с другими шедеврами Annapurna, УНИАН рассказал в своем обзоре.

Сюжетная дыра

Во вселенной Solar Ash существует Ультра-Бездна. Это огромная черная дыра, которая засасывает внутрь целые планеты, а потом их разрушает. Такая незавидная судьба нависла и над миром главной героини Рей. Пока политики из разных стран спорили о решении проблемы, девушка вместе с коллективом исследователей начала действовать. Команда изобрела технологию скольжения, которая позволила быстро перемещаться внутри Ультра-Бездны, и механизм "Звездное семя". Устройство должно было уничтожить космическую аномалию и спасти планету Рей. Правда, только в теории.

На практике планы исследователей рассыпались сразу после отправки "Звездного семени" в черную дыру. Механизм вышел из строя, а его изобретатели запропастились где-то внутри Ультра-Бездны. Рей отправилась помочь своим соратникам, и именно в этот момент начинается игра. После погружения в черную дыру главная героиня узнала о печальном положении дел. "Звездное семя" сломалось, а чтобы починить его, нужно посетить все сектора Ультра-Бездны и включить там Центральные йотабайтные системы (ЦИБ). Только тогда механизм заработает и уничтожит черную дыру. А так как сигналы от других исследователей не поступают, Рей придется выполнить сложную миссию в одиночку.

Структурно история делится на шесть одинаковых этапов. Главная героиня посещает локацию, выполняет там ряд пространственных задач по устранению аномалий, побеждает босса и включает местный узел ЦИБ. После каждого такого эпизода Рей встречается с загадочной сущностью по имени Эхо. Собеседники ведут таинственные диалоги, в которых через полунамеки раскрывается суть происходящих событий.

В целом повествование Solar Ash дает повод двигаться вперед и не раздражает. Оно погружает пользователей в масштабную и неплохо прописанную вселенную, которую хочется изучать. История также пытается поднимать серьезные темы, будь то трудности одиночества, ответственность за принятые решения или слепая вера в собственную правоту. Однако раскрываются они весьма поверхностно, а больше причин хвалить сюжет толком и нет.

Зато поводов для критики повествования собралось достаточно. Интрига в истории совершенно не работает: все полунамеки в беседах с Эхо легко считываются и расшифровываются. В результате развитие сюжета и финал становятся предсказуемыми. Я вот угадал концовку почти с идеальной точностью. Еще одна проблема повествования — провисания. Между беседами с Эхо сюжет никак не двигается вперед, и редкие монологи Рей здесь не спасают, так как не содержат никакой интересной информации.

А поначалу в историю и вовсе сложно вникнуть, так как во вступительном сообщении и первом диалоге с ЦИБ на игрока вываливают кучу терминов. Мне пришлось трижды перечеркивать заметки, чтобы правильно сложить картину происходящего. С раскрытием других исследователей через записки Heart Machine тоже прогадала. Дневники соратников Рей написаны хорошо — текст "живой" и позволяет сформировать в голове образ каждого конкретного персонажа. Вот только без непосредственного контакта с героями проникнуться к ним эмоциями невозможно. Да и мы все еще говорим о записках — одном из худших нарративных инструментов в играх.

Из-за явных недочетов основной сюжет начинаешь воспринимать в качестве фона. Ну есть он и есть. Даже короткие истории побочных персонажей, которые раскрываются через посещение разных мест на локациях, сильнее отзываются внутри. Рассказ о судьбе Лирис и вовсе получился проникновенным и драматичным. Как минимум его точно не следует пропускать.

Скольжение по гигантским тварям

Мир Solar Ash включает обширные локации, которые соединены проходами. Он выглядит красиво и необычно, так как сформирован из обломков планет и жидкости между ними. Окружение создает атмосферу разрушения и опустошения. Игроки быстро почувствуют себя посреди руин некогда великих цивилизаций. Благодаря этому возникает желание тщательно осматривать локации, чтобы насладиться работой художников и дизайнеров.

А вот с геймплейной позиции большого смысла в изучении мира нет. Пользователи смогут найти лишь контейнеры для восстановления щитов, красную плазму и тайники исследователей с записками и частями костюмов. Последние влияют не только на внешний вид героини, но и дают некоторые пассивные способности. Обычно они заключаются в ускоренной перезарядке умений. А красная плазма необходима для починки новых ячеек щитов. Всего их четыре, но после каждой встречи с Эхо один слот будет обязательно ломаться.

Таким способом разработчики решили мотивировать пользователей собирать и тратить упомянутый ресурс. Однако активно пылесосить локации вовсе не обязательно: для комфортной игры хватит двух ячеек щита. Каждая из них опустошается после пропущенного удара. Рядовые враги, которые бродят по локациям, не представляют существенной опасности. Ближе к середине появляются более сложные и надоедливые противники, но их все равно легко убить. Особенно если притягиваться к недругам с помощью крюка-кошки.

В целом боевая часть Solar Ash получилась очень простой. Видовое разнообразие врагов скудное, а Рей может выполнять только стандартную серию из трех атак. Удары вызывают энергетические волны, которые возникают перед главной героиней. К их дальности нужно немного привыкнуть, но особых проблем это не доставляет.

Гораздо больше сил Heart Machine вложила в реализацию передвижения и платформинга. Рей может беспрерывно скользить почти по любой поверхности и набирать огромную скорость. Двигаться в таком режиме весьма приятно – игра хорошо передает чувство высокого темпа. Да и когда постоянно находишься в динамике, то быстро забываешь о пустоте окружающего мира.

В комбинации с рывком и прыжком скольжение позволяет преодолевать любые препятствия. На этом и строится весь платформинг в Solar Ash. Обычно нужно разогнаться, взмыть в воздух и сигануть на платформу или в другую точку. Постепенно к этой формуле добавляются разные препятствия среди окружения, например, бомбы, цепные мины и стреляющие враги. Иногда добраться к цели помогают черная жижа, которая позволяет лазить по вертикальным поверхностям, и крюк-кошка. Цепляться можно только за определенные точки, а чтобы было проще навестись на них, разработчики добавили возможность замедлять время на несколько секунд.

В целом платформинг выполнен приятно — дизайн локаций разнообразный, часто приходится искать, как пробраться к нужному месту, а по пути всегда возникает ряд определенных препятствий. Однако в этом аспекте тоже есть удручающие моменты. Как уже говорилось выше, на локациях ставится одна и та же задача – устранить аномалии. Выполняется она всегда по шаблонной схеме: прибываешь к точке, за выделенное время разбиваешь ряд объектов в форме иголок, а к последнему маркеру в виде глаза обязательно притягиваешься крюком-кошкой. Иногда эти задачки получаются неплохими за счет интересного дизайна окружения и препятствий на пути, а порой — чересчур простыми. А когда становится слишком легко, возникает ощущение, что эти аномалии — банальное растягивание прохождения.

Вторая проблема — контроль персонажа. На скорости трудно рассчитать, как далеко полетит героиня. Во время рывка Рей также норовит сместиться чуть вбок, из-за чего иногда приходится сражаться с управлением. Замыкает перечень спорных моментов появление новых элементов геймплея. Они хоть и делают платформинг более разнообразным, но не вносят каких-то существенных изменений. Из-за этого решение пространственных задачек в начале и конце Solar Ash чувствуется примерно одинаково.

Описанные минусы игра уравновешивает битвами с боссами — гигантскими существами, покрытыми белыми костяными пластинами. Каждая драка с ними делится на три этапа и выполнена по схеме устранения аномалий. Нужно уничтожать "иголки" ударами рукой, притягиваться к некоторым из них с помощью крюка-кошки и постоянно скользить. За счет высокой динамики и разной формы тел боссов эти стычки получились напряженными и захватывающими. Они натурально проверяют реакцию и навыки контроля персонажа.

На втором и третьем этапе сражения количество пластин на теле главгада становится меньше. Приходится действовать более выверено и учиться на своих ошибках. Драки также сопровождаются заскриптованными движениями боссов, которые обычно требуют быстрого использования крюка-кошки. А еще у этих огромных противников бывают уникальные способности. Например, третий по счету главгад стрелял лазером, и чтобы запрыгнуть на его тело, требовалось сначала три раза уклониться. Именно масштабные стычки с боссами стали главным достоинством Solar Ash.

Звук и стиль

Выглядит игра отлично. Минималистичный рисованный стиль может кому-то не понравиться, но качество исполнения и подбор цветовой гаммы приятно радуют. Звуковое сопровождение хорошо подчеркивает настроение игры. Саундтрек повышает напряжение в драках с боссами и передает общую атмосферу опустошения при путешествиях по миру. К технической реализации претензий тоже нет. Я не встретил ни с одной ошибкой, а кадровая частота всегда была на уровне примерно 60 кадров/с.

Выводы

Solar Ash не станет такой же культовой, как Hyper Light Drifter и не займет место рядом с Outer Wilds и What Remains of Edith Finch. Но это все равно хорошая одиночная игра с несколькими уникальными находками. Пространственные задачки в целом приятные, атмосфера передана хорошо, а битвы с боссами вызывают бурю положительных эмоций. Уже ради этого любителям платформеров и быстрого геймплея стоит присмотреться к Solar Ash.

Оценка: 7 из 10.

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter