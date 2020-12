10 главных преимуществ PlayStation 5 – все, что нужно знать перед покупкой

2020 год запомнится нам по разным причинам. Но главным светлым пятном на нем безусловно станет выход PlayStation 5. Об этой консоли нового поколения говорят все – от обычных геймеров до всемирно известных рэперов и футболистов. И на волне ажиотажа японские бело-черные приставки в футуристическом дизайне разлетаются по всему миру, как горячие пирожки. Что же такого особенного в PlayStation 5? Разбираемся в нашем материале.

Даже если вы были бесконечно далеки от мира видеоигр, то просто не могли не заметить в этом году оглушительный выход на рынок консоли нового поколения – PlayStation 5. Еще весной PlayStation била один рекорд за другим в Twitter. В апреле анонс инновационного геймпада DualSense всего за 10 часов собрал более 225 тысяч лайков и свыше сотни тысяч репостов – больше, чем у любого другого поста на игровую тематику за всю историю этой социальной сети!

В июне компания поддержала движение BlackLivesMatter, сообщив в Twitter о переносе презентации PlayStation 5 на неделю. Этот пост побил предыдущий рекорд, собрав свыше полмиллиона лайков и более 140 тысяч репостов.

Казалось, аудитория видеоигр следит буквально за каждым шагом японского игрового гиганта. И не мудрено, ведь только одних владельцев предыдущей консоли компании, PlayStation 4, в мире более 114 миллионов. По населению, это как три Украины!

Но по мере приближения выхода PlayStation 5, информация о консоли стала выходить далеко за рамки обсуждений на игровых форумах и даже за границы самой гейминдустрии. И пока в Лондоне переименовывали станции метро в честь эксклюзивных игр консоли, президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан рапортовал о том, что предзаказы PlayStation 5 всего за 12 часов сравнялись с предзаказами на PS4 за 12 недель!

А вскоре после мирового старта продаж, 19 ноября, можно было наблюдать не только посты счастливых обладателей новой консоли, но и совершенно неожиданные вещи. К примеру, заметить популярного рэпера Трэвиса Скотта с геймпадом DualSense в руках или же увидеть, как бомбардир "Милана" Златан Ибрагимович дарит одноклубникам PlayStation 5.

Конечно, на волне такого ажиотажа появилось и немало спекуляций. Поэтому мы решили разобраться в главных преимуществах PlayStation 5 и понять, почему пользователи по всему миру считают именно эту консоль оптимальной платформой для гейминга.

Если вы новичок в экосистеме PlayStation, то вам крупно повезло

Бренд PlayStation на рынке уже 26 лет. Но еще никогда у владельцев консолей от этой компании не было столько преимуществ, сколько появилось на старте PlayStation 5. Речь об играх, которые сыплются на пользователей, как из рога изобилия.

Давайте откинем маркетинговую шелуху и ответим на вопрос о том, для чего нужна консоль? Чтобы весело проводить время и испытывать новые эмоции благодаря играм. И этого у PlayStation 5 с избытком.

Покупая PS5 и становясь подписчиком сервиса PlayStation Plus, вы получаете целую коллекцию из 20-ти отборнейших хитов PS4, опередивших поколение. К этому добавляются еще бесплатные игры месяца. Но обо всем по порядку.

Небольшой ликбез. PlayStation Plus – это сервис, который дает доступ к мультиплеерному режиму в играх, дополнительным скидкам в магазине PS Store, облачному хранилищу и предоставляет каждый месяц бесплатно несколько игр. Но что там о 20-ти дополнительных играх? Это бонусная опция под названием PlayStation Plus Collection. Она доступна всем подписчикам PS Plus на новой консоли. Без лишних слов, вот список:

Uncharted 4: A Thief's End;

God of War;

Bloodborne;

Persona 5;

Call of Duty: Black Ops III – Zombie Chronicles Edition;

Monster Hunter World;

Final Fantasy XV;

Fallout 4;

Mortal Kombat X;

Ratchet and Clank;

Days Gone;

Until Dawn;

The Last Guardian;

Detroit Become Human;

Battlefield 1;

inFamous Second Son;

Batman Arkham Knight;

The Last of Us Remastered;

Resident Evil VII;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy;

Но и это еще не все. Дело в том, что в комплекте с PlayStation 5 идет бесплатная игра Astro’s Playroom. Об этом платформере мы поговорим ниже, но забегая наперед, отметим, он подарит вам поистине новые ощущения от игр.

Итак, что же мы имеем. Просто купив консоль и активировав 2 недели пробного периода в PlayStation Plus (небольшой лайфхак), вы получаете коллекцию культовых игр бесплатно. А потом, оплачивая подписку, вы будете получать еще несколько игр в месяц. И это просто невероятный бонус, учитывая то, что в этом году компания специально снизила стоимость PlayStation Plus в Украине. Теперь годовая подписка, дающая вам минимум 24 игры, стоит как половина всего одной игры.

Единственная консоль, которая сразу показывает свой потенциал

Любая новая консоль, выходя на рынок должна иметь при себе стартовую линейку игр – тайтлов, которые создавались с прицелом на новое железо и призваны продемонстрировать его мощь. Так было со всеми предыдущими поколениями консолей. Однако 2020-й год выдался трудным. Пандемия отправила разработчиков на "удаленку" и далеко не все платформодержатели смогли предоставить стартовую линейку. Но только не PlayStation. Еще во время запуска в ограниченном количестве стран на PlayStation 5 вышли такие тайтлы:

Demon’s Souls – ремейк культовой игры, зародившей целый жанр Soulslike-проектов. Издание The Gamer прямо указывает на то, что этот ремейк должен "войти в историю, как одна из лучших игр всех времен".

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – продолжение супергеройского боевика о Человеке-пауке. В нем великолепная картинка с рейтрейсингом, бодрый геймплей и уютный зимний сеттинг – самое то для прохождения во время новогодних праздников. Кстати, в издании Ultimate в комплекте идет ремастер первой части с обновленной графикой.

Sackboy A Big Adventure – платформер о приключениях Сэкбоя, главного героя легендарной LittleBigPlanet. Несмотря на свой милый вид, игра предлагает далеко не детские испытания.

Astro’s Playroom – бесплатное продолжение платформера Astro Bot Rescue Mission, который уже многие журналисты называют лучшим стартовым эксклюзивом консоли. Astro’s Playroom демонстрирует все функции геймпада DualSense, позволяя игроку руками почувствовать даже поверхности, по которым идет персонаж.

Единственная игра, которая все-таки не успела к старту консоли – это гоночная аркада Destruction AllStars. Она выйдет в феврале 2021 года, но сразу же станет бесплатной для подписчиков PS Plus.

Как видите, насчет изобилия игр мы не шутили. И помимо вышеупомянутых эксклюзивов даже в мультиплатформенных проектах у владельцев PlayStation 5 будут преимущества. К примеру, в Marvel’s Avengers будет доступен эксклюзивный персонаж – Человек-паук. А в Call of Duty: Black Ops Cold War у пользователей PS5 в распоряжении будет целый эксклюзивный режим.

И это мы затронули только свежие проекты. А ведь есть еще более 4 тысяч игр от PS4.

Обратная совместимость

Большинство игр с PS4 будут работать в режиме обратной совместимости на PlayStation 5. Это большой плюс для тех, кто за годы использования PS4 собрал внушительную игровую библиотеку. Эти игры не пропадут и в них можно будет играть на новой консоли с улучшенным фреймрейтом и картинкой. Конечно, за большее количество улучшений будут отвечать разработчики, выпуская патчи. Но сами игры уже без проблем запускаются на PS5. Причем, как цифровые, так и копии на Blu-Ray дисках.

Геймплей на кончиках пальцев стал реальностью

А теперь к самому сладкому. Ведь помимо игр, дарящих новые эмоции, не менее важным является и геймпад, благодаря которому мы взаимодействуем с этими играми. Владельцам PlayStation 5 достанется DualSense. Этот контроллер пришел на смену DualShock 4. Важное изменение заметно уже в названии. Ведь теперь вместо “шока” от вибрации вы будете испытывать целый спектр эмоций, физически ощущая все, что происходит на экране.

Тактильная отдача и адаптивные триггеры позволят вам почувствовать натяжение тетивы лука или отдачу от выстрела в игре. А еще вы сможете чувствовать, что персонаж передвигается не по земле, а по льду. Или же ощутить руками дождь, который идет в игре. А потом с легкостью отличить этот дождь от града. Эта магия стала возможна благодаря тому, что инженеры заменили вибромоторы на два привода. Они похожи на молоточки, создающие колебания разной частоты.

Вишенкой на этом торте ощущений становится динамик геймпада. Похожий был и в DualShock 4. Но в DualSense он совершенно другой и используется иначе. К примеру, в том же Astro’s Playroom из динамика геймпада слышны шаги персонажа – в купе с тактильной отдачей это создает дополнительный эффект – и у вас уже нет сомнений, что маленький робот спрыгнул с газона и бежит по металлической платформе.

Вот, что о DualSense пишет сотрудник Bloomberg и автор книги "Кровь, пот и пиксели" Джейсон Шрайер:

"Контроллер PS5 — дикий. Я играл в Astro's Playroom, которая идет вместе с консолью, и комбинация вибрации, тактильной отдачи и адаптивных триггеров дает ощущение некстгена больше, чем любые графические улучшения, которые мы пока успели увидеть", – Джейсон Шрайер.

Многие журналисты самых разных изданий сходятся во мнении, что в ноябре хоть вышли и две некстген консоли, но только у одной из них есть геймпад нового поколения. И это DualSense от PlayStation 5.

Как видно, только PlayStation в этот раз поработала над контроллером, чтобы подарить игрокам поистине новые ощущения. Кстати, дополнением к DualSense компания предлагает обновленную зарядную станцию. Это кажется баловством, пока хотя бы раз не попробуешь. Никаких проводов, торчащих из консоли, выглядит аккуратно и стильно. Но главное – это удобство. Поиграл, поставил геймпад на зарядную станцию, и к следующей игровой сессии он полностью заряжен и готов к бою.

Ваши битвы будут услышаны

Продолжая тему ощущений от игр, стоит остановиться на еще одном пункте. Он не бросается в глаза, потому что предназначен для ушей игроков. Речь о звуке. В играх он играет важную роль. А в соревновательных проектах – и вовсе, одну из ключевых. Услышать, откуда стреляет соперник, и с какой стороны противники подбираются к вашей позиции – дорогого стоит. К сожалению, не всегда платформодержатели уделяют звуку должное внимание.

Однако Sony и звук – это неразделимые понятия. Ведь владея вторым по величине звукозаписывающим лейблом в мире и имея за плечами успех легендарного плеера Walkman, компания просто не могла оставить PlayStation 5 без первоклассного аудиочипа. Имя ему Tempest 3D AudioTech. По мощности (1,5 терафлопс) он “практически” сопоставим со всей PS4 (1,84 терафлопс). Этот чип способен обрабатывать одновременно сотни различных источников звука. Аудиофилы будут в восторге. Ощутить это можно с помощью новой фирменной гарнитуры PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумоподавляющими микрофонами.

Если вы хоть раз пробовали фирменную гарнитуру PlayStation прошлых поколений, то можете примерно представить, насколько шикарным будет звук в PlayStation 5. Свою первую гарнитуру еще для PS4 я приобрел перед прохождением The Last of Us Part II и ни разу об этом не пожалел. Она дает плюс 100 очков к погружению, ты слышишь шелест травы, скрип половиц в доме, напрягаешься от подозрительного шороха за дверью, каждый раз ожидая, что сюда вот-вот ворвется Щелкун. И все это великолепие, только улучшенное во много раз будет на PS5.

И раз уж мы затронули тему периферии, то стоит напомнить, что предыдущие модели фирменной гарнитуры, шлемы PS VR и геймпады DualShock 4 будут работать и на PlayStation 5.

Стримы игр

Стриминг на консолях стал популярен именно благодаря PlayStation. Такая возможность появилась сначала в PS4 и уже потом ее скопировали остальные платформы. На PS5 компания усовершенствовала эту функцию. А с новой HD камерой с двумя объективами 1080p теперь можно стримить самые эпичные игровые моменты. Сюда же можно добавить обновленное приложение Share Factory Studio. Благодаря ему можно редактировать свои ролики, накладывать аудиоэффекты и фильтры прямо на самой консоли. Так что, если вы любите делиться своими игровыми прохождениями или мечтаете о карьере успешного стримера, то PlayStation 5 удовлетворит и эти амбиции.

Медиакомбайн

В эпоху смарт-тв этот пункт может показаться незначительным. Но давайте будем честны, далеко не у всех есть именно смарт-тв, и практически ни один подобный телевизор не способен запускать приложения YouTube и онлайн-кинотеатров так быстро, как это делает PlayStation 5. Без шуток, PS5 способна запустить приложение Apple TV быстрее, чем это делает фирменная приставка "яблочной" компании. К тому же консоль способна выводить изображение в 8К. Так что для тех, кто захочет использовать ее, как медиакомбайн есть фирменный пульт Media Remote. Он небольших размеров, минималистичен и очень удобен для навигации по фильмам и стриминговым сервисам. Чего не скажешь о стандартных пультах ДУ, с невообразимым количеством кнопок.

Выпускайте Кракена!

Такую феноменальную скорость в загрузках на PlayStation 5 обеспечивает сверхскоростной SSD накопитель с проприетарным модулем ввода/вывода. Этот кастомный чип-декодер получил название Kraken и он отвечает за сжатие и декомпрессию файлов, обеспечивая пропускную способность накопителя на уровне от 5,5 до рекордных 9 ГБ/с.

То есть благодаря новым технологиям PlayStation 5 способна подгружать файлы игры сразу в видеопамять, минуя процессор и оперативную память. Хотите конкретики? Вот пример: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales из меню консоли до геймплея загружается за 16 секунд. В ремейке Demon’s Souls переход персонажа на другие локации у костра занимает меньше секунды. В оригинале это действие занимало 11 секунд.

И это только начало, со временем разработчики игр лучше освоят новую технологию, и мы увидим еще более впечатляющие результаты не только в скорости загрузок, но и в плане графики. Осталось дождаться ближайших релизов на PlayStation 5.

Вот небольшой список горячо ожидаемых новинок 2021 года:

God of War. Ragnarok;

Horizon Forbidden West;

Ratchet & Clank: Rift Apart;

Gran Turismo 7;

Resident Evil Village;

PlayStation Store теперь летает

Владельцы PS4 не дадут соврать, что раньше фирменный магазин игр на консоли был медленным. Но на PlayStation 5 говорить о скорости загрузок просто не имеет смысла. Их буквально нет, потому что PlayStation Store интегрирован в саму консоль. Навигация по разделам магазина происходит молниеносно и это настоящая победа для владельцев новой приставки. Ведь вопреки мифам о дорогом консольном гейминге, в PlayStation Store распродажи проходят буквально каждый месяц. И найти желанную игру по скидке не составит труда. Более того, в отличие от своих японских консольных "коллег", PlayStation часто делает скидки на собственные эксклюзивы. И это заслуживает уважения, особенно в свете заявлений президента SIE Джима Райана о том, что разработка каждого эксклюзива для PlayStation переваливает за $100 миллионов. Ну и конечно, большим плюсом PlayStation Store является тот факт, что это единственный консольный магазин цифровой дистрибуции, где официальные цены представлены в гривнах. Мелочь, но очень удобно.

Собственно говоря, в Украине и сама PlayStation 5 продается по официальной цене от компании – 13 499 гривен за Digital Edition и 16 799 за базовую версию PS5 с Ultra HD Blu-Ray. Обе версии консоли получились идентичными, с одинаковой производительностью. Единственное отличие в том, что у PS5 Digital Edition нет Ultra HD Blu-Ray дисковода.

И фанаты, и новички останутся довольны

Резюмируя все вышеперечисленное, хочется отметить, что PlayStation 5 – это лучшая точка входа в экосистему PlayStation. Тем, кто раньше не был знаком с консольным геймингом, PS5 подарит массу новых ощущений благодаря уникальным возможностям геймпада DualSense. А бесплатные игры из PlayStation Plus Collection скрасят долгие рождественские праздники.

Но и тем, кто уже имеет PS4, переход на консоль нового поколения покажется максимально привлекательным. Ведь тут будет доступна вся библиотека купленных игр, а также свежие эксклюзивы, которых в ближайшем будущем только прибавится. Взять хотя бы God of War Ragnarok – продолжение нашумевшего тайтла студии Santa Monica, признанного "Игрой года" по версии The Game Awards.

Так что в ажиотаже вокруг PlayStation 5 нет ничего удивительного. Это действительно лучшая консоль для игр.

Сергей Коршунов

