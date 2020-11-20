В первый день продаж консоли шведский футболист приятно порадовал партнеров по команде.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подарил одноклубникам новые игровые консоли PlayStation 5.

19 ноября официально стартовала продажа консолей, но далеко не всем фанатам игр удалось заполучить новую модель. Приставки даже начали перепродавать дороже из-за проблем с поставками.

Тем не менее, Ибрагимович получил новинку и сделал аналогичные подарки своим партнерам по "Милану". В Instagram Златана уже поблагодарили Матео Мусаккио, Рафаэль Леао и Саму Кастильехо.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь