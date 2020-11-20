Златан Ибрагимович / фото REUTERS
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подарил одноклубникам новые игровые консоли PlayStation 5.
19 ноября официально стартовала продажа консолей, но далеко не всем фанатам игр удалось заполучить новую модель. Приставки даже начали перепродавать дороже из-за проблем с поставками.
Тем не менее, Ибрагимович получил новинку и сделал аналогичные подарки своим партнерам по "Милану". В Instagram Златана уже поблагодарили Матео Мусаккио, Рафаэль Леао и Саму Кастильехо.
фото twitter.com/sporxespor
фото twitter.com/sporxespor
фото twitter.com/sporxespor
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