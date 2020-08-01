Факты про Японию, о которых соврали разработчики игры Ghost of Tsushima

«Эту игру должны были сделать японцы», – так выразился Тосихиро Нагоси, создатель серии Yakuza, о свежем самурайском экшене Ghost of Tsushima. «Призрак Цусимы» – это новая игра от американской студии Sucker Punch, которая несмотря на свои недостатки, покорила сердца многих геймеров, и в особенности полюбилась японским пользователям.

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К своему творению разработчики тщательно подошли тщательно. Они консультировались у экспертов по самураям и даже ездили на остров Цусима. Там они записали звуки природы и пение птиц – все это можно услышать в игре.

А еще авторы неоднократно признавались в любви к творчеству режиссера Акиры Куросавы. Отчасти поэтому не стали напирать на историческую достоверность в угоду художественной целостности своего произведения. Мы решили проверить, что из показанного в игре является историческим фактом, а что приукрашиванием разработчиков. И начнем мы с самого главного – с сюжета.

Атака на остров Цусима

Действие Ghost of Tsushima происходит в 1274 году в Японии. На острове Цусима высаживается монгольская армия во главе с Хотун-ханом. Отряд самураев пытается остановить вторжение, но безрезультатно. В битве выживают только единицы. Одним из выживших оказывается и главный герой игры – самурай Дзин Сакай. Он довольно быстро понимает, что самурайский кодекс чести пасует перед беспринципностью монголов. Герой решает действовать скрытно и наносить врагу удары в спину, как в прямом, так и в переносном смысле. Благодаря усилиям Дзина, удается призвать на помощь самураев сёгуна и победить монголов.

В реальности же было куда больше мистики. В 1266 году хан Хубилай, внук великого Чингисхана, после захвата Китая и Кореи взял курс на Японию. Хан пытался договориться мирно, отсылая гонцов с просьбой подчинения, но остался ни с чем, ведь гордые японцы не желали так просто становиться вассалами своего врага. Поэтому в 1274 году, собрав огромный на тот момент флот (около 900 кораблей!), хан Хубилай напал на остров Цусима. Более того этот флот монгольского войска оставался самым большим в истории вплоть до Второй мировой войны! Битва была эпичной и остров пал, дав дорогу монгольскому войску на соседний остров Ики, которого ждала та же участь. Следующим пунктом высадки был остров Кюсю. Силы были неравны, а отсутствие опыта японских полководцев и наличие иностранного оружия у монголов (включая и бомбы) значительно ослабляли позиции обороны.

И тут в события вмешалась природа. Сильный тайфун потопил большую часть монгольского флота, включая их главнокомандующего, после чего оставшимся войскам пришлось отступить.

Не стоит упрекать Sucker Punch в том, что они решили исказить факты. Ведь они хотели рассказать собственную историю. Зато множество других мелочей разработчики воссоздали в игре подробно.

Военные доспехи и оружие самураев

Мы уже писали о том, что авторы хорошо поработали над арт-дизайном Ghost of Tsushima. Здесь же хотим остановиться на конкретных деталях игры, а именно доспехах и оружии японских воинов.

Классическим самурайским доспехом, распространенным в XIII веке был о-ёрой («большой доспех»). Характерной чертой таких доспехов считались специальные наплечники о-содэ, которые позднее использовались в качестве аналога генеральских погон, подчеркивая статусность владельца. О-ёрой наиболее часто использовался лучниками для конного боя. Их основным оружием был длинный лук (более 2 м) под названием Юми, который имел пропорции 1:2 и очень сильно натянутую тетиву, что обеспечивало большую дальность полета стрелы. Весь доспех делился на четыре несгибаемые части, которые защищали все жизненно важные органы. Наиболее заметными частями доспеха были, конечно же, шлем со специальными отворотами назатыльника, чтобы защищать лицо от стрел сбоку, а также специальная накидка — хоро, которая крепилась как к шлему, так и к пояснице и позволяла снизить импульс стрел.

Некоторые самураи защищали свое лицо и придавали ему более устрашающий вид с помощью маски мэнгу. Все это разработчики хорошо отразили в игре. К тому же доспехи в Ghost of Tsushima можно прокачивать, добавляя к ним новые детали.

Ну и куда же без катаны – главного оружия Дзина в игре. Вот только в реальности катана стала неотъемлемым оружием самураев намного позже – в XV веке. До этого они использовали меч под названием тати. Он был длиннее катаны и более изогнут. Но все-таки игра про самураев не могла обойтись без катаны, пусть и в ущерб достоверности.

Познать дзен и не только

Известна легенда, что время битвы против монгольской армии японский сёгун Ходзё Токимунэ спросил совета у своего наставника о том, как преодолеть свой страх. Он посоветовал медитацию, которая помогла военному начальнику собраться с силами. После битвы Токимунэ начал активно распространять дзэн-буддизм и бусидо (кодекс самураев) среди самураев. Поэтому XIII век в Японии стал началом развития дзен-буддизма, согласно которому постигнуть дзен можно только с помощью духовного самосовершенствования личности путем самосозерцания. Но такая религия была распространена только среди самураев. Исключением не стал и Дзин из Ghost of Tsushima. Прогуливаясь по виртуальной Японии, игрок может окунуться в горячий источник, чтобы собраться с мыслями и познать дзен.

Но Дзин необычный самурай. Для него на первом месте не честь, а люди. Держась поближе к народу, герой постепенно перенимает и верования обычных японцев, которые были последователями синтоизма. Согласно синтоистским мифам, лисицы кицунэ были посланниками богини Инари. Дзин не гнушается доверять лисам в игре, ведь они приводят его к святыням.

Но еще интереснее разработчики вплели японскую мифологию в одну из механик игры – ветер. Он не только указывает направление игроку, но и является проявлением Сусаноо – бога ветра.

Синтоизм в итоге стал частью японской культуры и менталитета, благодаря которому японцы почитают природу, ее красоту и гармонию, не меняют ее, а живут в согласии с ней. Поэтому и здания строились так, чтобы природа и архитектура составляли единое целое и дополняли друг друга.

Японская культура и архитектура

Что приходит на ум при словосочетании “архитектура Японии”? Конечно же пагоды. Это традиционные архитектурные строения в Японии, которые зачастую используются как буддистские храмы. Естественно, что разработчики просто не могли их не добавить в игру. К слову, как и еще одну знаковую архитектурную изюминку Страны восходящего солнца – тории. Это такие ворота, которые ведут к священным синтоистским местам. Зачастую они красного света и состоят из двух столбов и двух перекладин.

Сложно представить Японию без традиционного жанра лирической поэзии – хокку. И радует то, что в Ghost of Tsushima после напряженной битвы можно найти тихий уголок с умиротворяющим пейзажем, поймать вдохновение и написать несколько философских строк. Вот только в самостоятельный жанр хокку выделилось только в XVI. До этого поэзия в Японии процветала в виде стихотворной формы Танка, в который было пять строф, а не три, как в хокку.

Да, в некоторых аспектах разработчики пренебрегли достоверностью. Но им удалось создать очень стильный экшн с тщательно воссозданной природой и бытом, который при этом отдает дань уважения культуре и традициям Японии. Именно за это игроки полюбили Ghost of Tsushima и простили игре все недостатки.