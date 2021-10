Far Cry 6 и кооперативный шутер от создателей Left 4 Dead. Топ 10 самых интересных игр октября

Ремейк легендарного триллера о писателе, новая часть стратегии Age of Empires, продолжение хоррор-антологии The Dark Pictures и игра по мотивам "Стражей Галактики" – это лишь малая часть того, что ждет геймеров в этом месяце. Мы собрали десять самых интересных новинок октября.

Одна из самых заметных потерь этого месяца – перенос релиза долгожданного шутера Battlefield 2042. Но не стоит расстраиваться, ведь в октябре будет просто не протолкнуться от игровых новинок. Начиная с FIFA 22 и заканчивая второй частью мрачной пошаговой RPG Darkest Dungeon, которая около года пробудет в раннем доступе в EGS. Но мы все же отобрали десять самых интересных релизов этого месяца.

Alan Wake Remastered – 5 октября

Alan Wake – это смесь экшена и психологического триллера в духе Стивена Кинга от студии Remedy Entertainment. Сюжет рассказывает о некогда успешном писателе по имени Алан Уэйк. Переживая творческий кризис, герой вместе с женой решает сменить обстановку и переехать в домик у озера в небольшом городке Брайт-Фоллс. Вскоре после переезда супруга Алана пропадает, а сам писатель приходит в себя в лесу у разбитой машины.

С этого момента Уэйк понимает, что в городе творится какая-то чертовщина. Здесь персонажи его книг, будто бы оживают. Писателю придется разобраться в происходящем и найти пропавшую супругу. Одной из главных особенностей игры стал фонарик героя и другие источники света. Они в Alan Wake куда важнее пистолета. На свету у Алана быстрее восстанавливается здоровье, в то время, как враги становятся уязвимы, если на них посветить.

Изначально игра вышла в 2010 году, а 5 октября состоится релиз ремастера – причем игра впервые появится на консолях PlayStation. Переиздание получит новую модель главного героя, улучшенную графику с поддержкой 4К и обновленные катсцены. Также в комплект с Alan Wake Remastered войдут дополнения "Сигнал" и "Писатель".

Far Cry 6 – 7 октября

Новая часть экшена Far Cry переносит нас в тропическую страну Яра. Здесь правит беспощадный диктатор Антон Кастильо, которого сыграл Джанкарло Эспозито, звезда сериала "Во все тяжкие". Не все в государстве довольны властью, а потому возникает протестное движение, к которому примыкает и главный герой – Дани Рохас. К слову, пол Дани можно будет выбрать по своему усмотрению. Также игроков ждет самый большой открытый мир в серии Far Cry, разделенный на несколько областей – от джунглей до столицы Яры, города Эсперанса.

Над Far Cry 6 работало более 10 студий Ubisoft, две из них украинские – киевский и одесский офисы компании. А это уже дополнительный повод сыграть в шестую часть экшена, чтобы оценить труды наших разработчиков.

Metroid Dread – 8 октября

Серия Metroid – это один из основоположников поджанра метроидвания, основной особенностью которого является постепенное нелинейное исследование большого мира, где новые области открываются по мере получения персонажем новых способностей.

В отличие от знаменитой трилогии Metroid Prime, свежая Dread будет более классическим сайд-скроллером, а не шутером от первого лица. Однако играть предстоит в роли все той же охотницы за головами Самус Аран.

Интересно, что Metroid Dread планировали выпустить еще в 2005 году для портативки Nintendo DS. Однако тогда технические ограничения консоли не позволили довести проект до релиза. Но недавно разработку восстановили, и в октябре игра выходит на Switch.

Back 4 Blood – 12 октября

Кооперативный шутер на четырех игроков с разнообразными локациями и полчищами зомби – если вы решили, что мы описываем старый добрый Left 4 Dead, то вы недалеки от истины. Над свежей Back 4 Blood работали создатели многопользовательской зомби-дилогии, и она стала ее духовной наследницей.

Самое кардинальное отличие Back 4 Blood от Left 4 Dead в том, что здесь есть система карт-модификаторов. Рейд разбит на несколько уровней, между которыми вам будут давать случайные карточки с полезными бонусами, к примеру, увеличивающими здоровье или ускоряющими перезарядку оружия. В дополнение к этому, игра будет подкидывать уникальные условия, например, туман, который ухудшит обзор героям.

В остальном же геймплей Back 4 Blood не очень сильно отличается от первоисточника. Четверо игроков в роли выживших проходят уровень от начала до конца, по пути сражаясь с различными зомби, и выполняя задания. Так что любителям кооперативных шутеров в целом и Left 4 Dead в частности, стоит присмотреться к новинке.

Crysis Remastered Trilogy – 15 октября

От многопользовательской игры переходим к одиночной. В прошлом году вышел ремастер первой части Crysis, и теперь студия Crytek решила переиздать всю трилогию научно-фантастических шутеров от первого лица.

Больше всего изменений Crysis Remastered Trilogy получит на консолях нового поколения. Так на PS5, к примеру, игра будет работать в динамическом 4K и 60 FPS. Кроме того, в ремастере трилогии разработчики добавили улучшенные текстуры, освещение, модели оружия и персонажей.

Ожидается, что приобрести игры можно будет как в комплекте, так и отдельно.

Disciples : Liberation – 21 октября

"Кончина Бетрезена близка! Десять лет миновало с тех пор, как эти земли омыли потоки крови". Если после этих слов ваше сердце сжимается от ностальгии, то вы и без нас знаете, зачем ждать Disciples: Liberation.

А если вы пропустили эти игры, то объясняем. Disciples – это великолепная серия пошаговых стратегий с элементами RPG, которая в свое время могла соперничать с Heroes of Might and Magic. События разворачивались в фэнтезийном мире Невендаар, где можно было играть на выбор одной из четырех рас – людьми, то есть Империей, гномами (Горные Кланы), Легионами Проклятых или Ордами Нежити. Определившись со стороной конфликта, вы могли выбрать подходящего героя с уникальными способностями, а также нанять себе в отряд разных типов воинов с собственными ветками прокачки.

Игра могла похвастать несколькими сюжетными кампаниями, редактором карт и прочими радостями. После шедевральной второй части была провальная третья, и вот теперь выходит Liberation. Здесь главной героиней выступит наемница Авианна, которой предстоит собрать свою армию и освободить земли Невендаара в 80-часовой кампании. Нанять в отряд можно будет 9 воинов, вместо 5, как во второй части. Одни компаньоны в случае чего смогут даже напасть на героиню, а вот с другими разрешат закрутить роман. В копилку спорных решений также добавляется хоть и осовремененный, но весьма невыразительный визуальный стиль. Тем не менее это новая часть серии за долгие годы, так что фанатам Disciples стоит дать шанс Liberation.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – 22 октября

Третья часть хоррор-антологии The Dark Pictures от создателей Until Dawn получила название House of Ashes. Если действия предыдущих частей происходило на корабле-призраке и в маленьком американском городке, то в новой игре события развернутся во время Иракской войны. 2003 год. Отряд американских военных пытается найти вход в подземный склад химического оружия. Начинается землетрясение, и солдаты попадают в руины древнего аккадского храма, который кишит чудовищами. По сложившейся традиции, игрокам нужно будет исследовать местность и изредка сражаться с монстрами в QTE-ивентах. Взаимоотношения между персонажами и командная работа также сыграют немаловажную роль, поэтому каждый выбор пользователя будет иметь последствия.

The Dark Pictures никогда не претендовала на гениальность. Это крепкая антология ужастиков в жанре интерактивного кино – со своими плюсами и минусами. Тем не менее игры этой серии уже почти стали хэллоуинской традицией для прохождения в компании друзей. Так что релиз House of Ashes придется как нельзя кстати.

Guardians of the Galaxy – 26 октября

Приключенческий экшен Guardians of the Galaxy создан по мотивам одноименных комиксов о Стражах Галактики. Несмотря на то, что в команде героев есть енот Ракета, Гамора, Грут и Дракс, полноценно играть разрешат только за Звездного Лорда, то есть Питера Квилла. Остальным членам команды можно будет отдавать приказы в процессе сражений.

События разворачиваются спустя несколько лет после масштабной Галактической войны. Некоторые бойцы Корпуса Нова оказываются "заражены" и подчинены некому Матриарху. Игрокам придется разобраться в происходящем и спасти Галактику.

Интересно, что за разработку "Стражей" отвечали создатели Deus Ex: Human Revolution. Так что игра имеет все шансы стать чем-то большим, чем просто очередной игрой по мотивам комиксов.

Solar Ash – 26 октября

Действия приключенческого платформера Solar Ash разворачиваются в Бездне – ярком фантастическом мире, населенным странными созданиями. Бег, а точнее скольжение, станет одним из фундаментальных элементов игры. В роли девушки Рей вам предстоит исследовать этот мир, стремительно проносясь по локациям, и сражаться с врагами.

Инди-игра от студии Heart Machine, создавшей ранее Hyper Light Drifter, обещает подарить нам атмосферное приключение с необычным визуальным стилем.

Age of Empires IV – 28 октября

Знаменитая стратегия в реальном времени возвращается. События четвертой части Age of Empires развернуться в Средневековье. Главная задача прежняя – собираем ресурсы, строим здания, собираем армию, переходим в другие эпохи и побеждаем противников.

На старте в игре будут доступны 4 сюжетные кампании и 8 цивилизаций со своими особенностями. Среди них:

Священная Римская империя;

Англичане;

Делийский султанат;

Китайцы;

Русичи;

Аббасиды;

Французы;

Монголы.

К примеру, главной особенностью последних станет кочевой образ жизни, что позволит перемещать все здания и даже Городской центр. А вот недостатком будет неспособность монголов строить стены и прочие укрепления.

Разработчики также обещают, что в Age of Empires IV будет многопользовательский режим, где в онлайн-сражениях могут сойтись до 8 игроков.

Сергей Коршунов

