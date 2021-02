Архитекторы апокалипсиса. Обзор артбука игры The Last of Us

The Last of Us – культовый экшен с элементами выживания, который пленил миллионы людей благодаря своей истории. Это, безусловно, великая игра. И артбук, попавший к нам на обзор, рассказывает о том, как она создавалась. Об интересных решениях художников и идеях, не попавших в финальную версию, читайте в нашем материале.

Разработка The Last of Us стала для Naughty Dog серьезным вызовом. Студии поручили создать новую франшизу в несвойственном для нее стиле. А так как ранее она выпускала игры исключительно высокого качества, многие из которых стали шедеврами, задача предстояла не из легких. Это признавали даже руководитель разработки Брюс Стрейли и креативный директор Нил Дракманн.

В итоге Naughty Dog отлично справилась с поставленной задачей, что подтверждает культовый статус The Last of Us. Миллионы пользователей по всему миру прониклись драматической историей Джоэла и Элли, записав игру в перечень любимых произведений. Наверняка многие из них хотели бы побольше узнать о проекте и заглянуть за кулисы его разработки.

Такую возможность предоставляет артубук «Мир игры The Last of Us» от Malopus, который не так давно появился в нашей стране с официальным украинским переводом.

Постапокалипсис в картинках

Артбук «Мир игры The Last of Us» имеет твердую обложку и включает 175 страниц формата 23 на 31 см, разделенных на семь глав. Каждая из них посвящена какому-то отдельному аспекту игры: миру, главным героям, путешествию по полуразрушенным США и так далее. Сюда же входит предисловие и рассказ о создании комикса The Last of Us: American Dreams, который посвящен жизни Элли до встречи с Джоэлом.

Страницы артбука выполнены из толстой бумаги и вызывают приятные ощущения при касании. В целом он создает впечатление качественной коллекционной вещи, как, впрочем, и любая другая продукция издательства Dark Horse.

Изображения на страницах книги тоже не разочаруют пользователей. Самые впечатляющие картинки посвящены постапокалиптическим пейзажам Бостона, Питтсбурга и других локаций, которые посещали Джоэл и Элли. При их просмотре начинаешь понимать, как разработчики выстраивали и наращивали атмосферу в The Last of Us.

Не меньший интерес представляют арты персонажей и зараженных. Они создавались итерационным методом: художники делали много набросков и эскизов, а потом команда решала, какие из вариантов больше всего соответствуют глобальной концепции и получат дальнейшее развитие.

Благодаря такому подходу обладатели артбука смогут увидеть, как разработчики рисовали Джоэла, Элли, Сару, Томми, Дэвида и других персонажей на ранних этапах производства. Вообще, «Мир игры The Last of Us» содержит немало изображений, которые не вошли в финальную версию проекта. Это значительно увеличивает его коллекционную ценность для фанатов TLoU.

Есть в артбуке и уникальные изображения, которые не факт что удастся найти на просторах сети. Например, карта города Билла, которую нарисовали в Naughty Dog и вымышленные рекламные плакаты. Из недочетов в этом аспекте можно выделить лишь один – слишком большой акцент на одежде врагов и союзников. Представленные наряды похожи между собой, поэтому создается впечатление, словно их добавили в артбук, чтобы искусственно его расширить.

Дьявол в деталях

Naughty Dog славится своим скрупулезным подходом к проработке мелочей, и это заметно при изучении артбука. Через призму изображений в нем можно лучше понять, как работает студия.

При создании The Last of Us она сильно напирала на погружение и пыталась продумывать даже те мелкие подробности, о которых другие компании почти всегда забывают. Например, на 81 странице показаны типы аморфного узла, с помощью которого бандиты из Питтсбурга крепят к перевязи коктейли Молотова. А чуть дальше Naughty Dog рассказала, как рисунки художников помогли правильно настроить освещение в движке TLoU.

"Мы уделили много времени динамичному освещению, чтобы каждая локация воспринималась так, как мы задумали. Например, мы брали концепт-арты и, акцентировав внимание на свете и тенях, рассматривали их в оттенках серого. Таким способом мы поняли, как сделать освещение в нашем движке максимально естественным", – говорят разработчики.

Похожих небольших, но важных комментариев, связанных с тонкостями работы Naughty Dog, в артбуке хватает. Фанатам творчества студии наверняка будет интересно их изучить.

Создание целостной концепции

В артбуках традиционно мало текста, из-за чего очень важно грамотно его использовать. Авторы «Мира игры The Last of Us» это прекрасно осознавали. Комментарии на страницах книги рассказывают, как о базовой концепции проекта, так и конкретных художественных решениях. Например, внешность Джоэла старались сделать универсальной, чтобы показать трансформацию героя, в том числе через его облик.

Элли должна была с одной стороны выглядеть юной девочкой, которой нужен отец, а с другой – изобретательным подростком, освоившимся в постапокалиптическом мире. Город в первые часы после пандемии старались наполнить ощущением тревоги, а автобусное депо – верой в светлое будущее. А если хочется узнать о более оригинальных решениях художников, то стоит изучить их попытки сформировать внешний вид щелкунов.

"Работая над образами зараженных, мы старались обыграть идею, что кордицепс растет и наслаивается на теле, словно трутовики на деревьях", – поясняют авторы.

Почти каждый второй комментарий разработчиков несет в себе смысловую нагрузку. Они подробно объяснили, почему решили создать именно такой образ или воплотить конкретный дизайн локации. А если показываются арты, не вошедшие в финальную версию The Last of Us, то снизу часто написано, почему от них решили отказаться. Из-за этого при ознакомлении с артбуком всегда сохраняется интерес к сопровождающему тексту.

Резюме

Артбук «Мир игры The Last of Us» можно смело рекомендовать каждому фанату приключений Джоэла и Элли. В нем много прекрасных артов, есть картинки, которые не вошли в финальную версию и станут отличным дополнением коллекции, а в комментариях к изображениям всегда присутствует полезная информация. Лично я провел несколько прекрасных вечеров за изучением книги и советую так поступить остальным поклонникам The Last of Us.

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter