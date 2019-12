Самые провальные игровые гаджеты десятилетия: от PS Vita до Steam Machine

Уже совсем скоро закончится 2019 год, а с ним подойдет к концу целое десятилетие. Прошедшие десять лет подарили геймерам не только крутые игры, но и устройства, на которых можно играть. Для кого-то – это нестареющая классика в виде Playstation 4, а кому-то понравилась гибридная консоль Switch от Nintendo. Нашлись даже те, кто остался в восторге от «облачной» Google Stadia. За прошедшие десять лет были девайсы, подающие большие надежды, но так и не сумевшие раскрыть свой потенциал. УНИАН сделал подборку самых разочаровывающих игровых гаджетов уходящего десятилетия.

PSVita

Первым в нашем списке гаджет, чье производство прекратили в 2019 году. Речь о портативной консоли Playstation Vita. В начале 90-х компания Sony выпустила приставку Playstation, которая моментально превратила консоли от других брендов в тыкву. Не избежали удара и тогдашние лидеры рынка – Sega и Nintendo. Первая получила контрольный в голову с выходом PS2 и навсегда покинула рынок консолей, но Nintendo не сдавалась. Компания заняла пустующую нишу портативных приставок и выпустила Nintendo DS. Игровое подразделение Sony не заставило себя ждать с ответом и месяцем позже выпустило свою «портативку» Playstation Portable или сокращенно PSP. У обоих карманных консолей были свои преимущества и обе стали жесткими конкурентами. Однако на закате платформ PSP разошлась тиражом в 80 млн экземпляров, а Nintendo DS было продано 154 млн штук. Компании вернулись к чертежам и снова в один год, в 2011-м, выпустили новое поколение своих «портативок». Nintendo 3DS к 2019 году разошлась количеством 75 млн штук, а вот PS Vita едва дотянула до 16 млн проданных девайсов. Что же пошло не так?

Казалось бы, Sony учла недочеты PSP. В PS Vita был наконец-то добавлен недостающий второй аналоговый стик, увеличен экран, который, к тому же, стал сенсорным. Увеличена мощность консоли, добавлена функция Remote Play, а также камера, правда на жалких 0,3 мегапикселя, но с помощью нее можно было играть в игры с дополненной реальностью.

Долгое время аналитики считали, что Vita пала жертвой возросшей популярности смартфонов. Ведь зачем носить с собой дополнительный гаджет для игр, если поиграть можно и на телефоне? Но успех Nintendo 3DS показал, что виновата была сама компания. Nintendo на своих портативных приставках сделала то, что делала Sony в сегменте домашних консолей – выпускала эксклюзивы. У Nintendo таких «системселлеров», игр, ради которых покупают консоль, было много – целые франшизы по Mario, Zelda и Pokemon. А вот на PS Vita, кроме Uncharted Golden Abyss и Killzone, было катастрофически мало достойных проектов. Их место заняли отвратительные инди-игры, на которые без слез было больно смотреть. Вот так PS Vita из мощной и многообещающей приставки превратилась в разочарование. А Sony признала поражение и ушла с рынка портативных консолей.

XperiaPlay

Это сейчас все смартфоны выглядят как прямоугольный моноблок. А еще совсем недавно у дизайнеров хватало фантазии для смелых экспериментов. В первом десятилетии 21 века гаджетом, приводившим геймеров в экстаз, был телефон Nokia N-Gage. И плевать, что аппарат прозвали слоновьим ухом, а сам он выглядел как мексиканский тако – N-Gage был первым гибридом телефона и игровой консоли. На нем можно было сыграть в Fifa, Civilization, Call of Duty, Tomb Raider и многие другие игры. Но такой телефон стоил дорого, его разговорный динамик располагался сбоку, а из-за слабой защиты его игры можно было запустить на других телефонах.

Годы шли, на замену обычным «мобилкам» пришли умные телефоны, а вместе с ними и новая потребность в гибриде консоли и смартфона. Так во втором десятилетии 21 века свет увидел Xperia Play. Смартфон от Sony Ericsson вышел в далеком 2011 году, но и сейчас выглядит как мечта геймера. Это был слайдер с 4-дюймовым экраном, который, по тем меркам, считался немаленьким. У него был выдвижной геймпад с крестовиной, четырьмя кнопками от Playstation и два сенсорных тачпада для навигации в играх. Даже сейчас любители побегать в PUBG Mobile или мобильную Call of Duty его бы с руками оторвали. А когда он вышел, на нем можно было играть в Asphalt, Assassin’s Creed, Dead Space, Battlefield: Bad Company 2, Minecraft, Sims 3, Need for Speed Most Wanted, GTA 3 и GTA Vice City, а также специально портированные на смартфон версии Crash Bandicoot, MediEvil и Syphon Filter! И это далеко не полный список игр.

Смартфон работал на базе ОС Android 2.3, но не дожил до обновления даже на Android 4.0. По неизвестным причинам компания решила больше не производить Xperia Play. Такой ход тогда смотрелся странно, а, тем более, сейчас. Особенно на фоне современных игровых смартфонов вроде Asus Rog Phone с нелепыми модульными аксессуарами. Возможно, Sony не хотели своими же руками создавать конкурента приставке PS Vita, которая вышла в том же году. Но, в итоге, убили как свою «портативку», так и собственный игровой смартфон.

WiiU

Консоль Wii U – это последняя попытка Nintendo сыграть на одном поле с Xbox и Playstation. Отсиживаясь в окопах портативных приставок, компания придумала, как вернуть свои позиции на фронте домашних консолей. Пересмотрев подход к управлению в играх, Nintendo выпустила Wii.

Это была революционная консоль, главной особенностью которой стали контроллеры Wii Remote. Внешне похожие на пульт от телевизора, только с крестовиной и кнопками управления, эти геймпады умели ориентироваться в трехмерном пространстве и определять свое перемещение. Это позволяло управлять персонажами или их действиями в игре не нажатием кнопок, а движениями руки. Это был свежий взгляд на геймплей. И геймеры его оценили. Пользователи собирались целыми компаниями, чтобы поиграть вместе в спортивные симуляторы, гонки и прочие коллективные игры. Благо, компания озаботилась производством аксессуаров, которые превращали контроллеры в рули, пистолеты, ракетки, кии или удочки. Это была одна из самых успешных домашних консолей Nintendo, которая продалась количеством свыше 100 млн штук.

В 2012 году компания решила выпустить новую приставку, под названием Wii U. И внезапно вместо консоли для всей семьи Nintendo стала позиционировать Wii U как приставку для истинных геймеров. Вместо полюбившимся контроллерам Wii Remote геймеры получили Wii U GamePad. Это был такой планшет с экраном на 6,2 дюйма и кнопками. По задумке, такой геймпад должен был дать пользователям второе окно в мир игр, но этого не случилось. К тому же, с технической стороны приставка была слабой. А вышедшие через год PS4 и Xbox One буквально растоптали Wii U. И уже никто не хотел слушать, что приставка поддерживала старые геймпады от Wii, и что у нее, на момент выхода, был один из лучших браузеров среди домашних консолей. Разработчики не стремились выпускать игры на эту консоль. В итоге Wii U купили только 13,5 млн человек. После такого провала Nintendo занялась созданием своей гибридной приставки Switch.

SteamMachine

Долгие годы в глазах игроков компания Valve выглядела эдаким царем Мидасом – к чему ни притронется, все превращает в золото. Подумать только, Valve разработали Half-Life – одну из самых значимых игр индустрии. На ее основе они сделали Counter-Strike – одну из главных киберспортивных дисциплин. Dota 2 - пусть и с оговорками, но тоже от Valve. Они сделали две части уникальной головоломки Portal и кооперативный шутер Left 4 Dead. А также выпустили Team Fortress 2 и заработали миллионы долларов, продавая там шапки – без шуток! А еще Valve почти победил пиратство в странах СНГ, благодаря региональным, читай сниженным, ценам на ПК-игры в магазине цифровой дистрибуции Steam. Кстати и сам Steam – тоже творение Valve. До него не было никакой цифровой дистрибуции, игры распространялись, в основном, на дисках. С появлением Steam компания Valve села на огромный денежный поток и стала одной из самых прибыльных IT-компаний. Состояние ее основателя, Гейба Ньюэлла, оценивается в $5,5 млрд.

В 2011 году у Valve появились мысли бросить вызов консолям, как игровой платформе. Ведь и по сей день ПК, как платформа, отстает от консолей по прибыли. Гейб Ньюэлл считал, что большинство разработчиков предпочтут вести разработку игр под ПК, чем под сторонние решения. При этом Ньюэлл, как разработчик, знал, что делать игры для консолей удобнее благодаря тому, что они имеют одинаковую конфигурацию железа. Поэтому он решил, что Valve разработает компьютер с единой конфигурацией железа, который будет работать на базе Steam OS. Идея была в том, чтобы совместить консольный гейминг с ПК. То есть, пользователю будет доступна вся огромная библиотека игр в Steam, но он при этом сможет подключить свой компьютер к телевизору и играть с геймпадом на диване, как это делают консольщики. Назвать такого гибрида решили Steam Machine.

Первые тестовые образцы появились в 2013 году. Они имели 16 ГБ оперативной памяти, жесткий диск на 1 ТБ, процессор на основе Intel i7-4770 и графический процессор на основе NVidia. И только пользователи решили, что это стандартная конфигурация, как Valve пояснили, что их Steam Machine могут использовать GPU не только производства NVidia, но и AMD, и Intel. А процессор не обязательно будет i7, может быть и i5, и даже i3. В общем, единой конфигурации, как у консолей, не вышло. Позже компания заявила, что не будет сама производить такие ПК – это будут делать ее аппаратные партнеры. В результате были заявлены 13 моделей Steam Machine от разных компаний. А стоимость таких ПК варьировалась в зависимости от характеристик – самые дешевые продавали по $500, а за самый дорогой просили $6 тысяч.

Тут-то пользователи и поняли, что ни о каком гибриде ПК и консоли не может и быть речи. Ведь, по сути, Steam Machine – это просто очередной медиацентр на основе компьютера и операционной системы Steam. А учитывая минимальную цену в $500 за самый слабый ПК, о конкуренции с Playstation 4 и Xbox One, которые продавались тогда за $399, не могло идти речи. Вот так, неожиданно, Valve создала самое разочаровывающее игровое устройство уходящего десятилетия.

Сергей Коршунов