У Украины есть несколько недель, чтобы выполнить условия для получения последнего транша от ЕС - вице-премьер

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе утверждает, что Киев еще имеет несколько недель для выполнения условий, чтобы получить последний транш макроэкономической помощи Европейского Союза.

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Об этом она сказала в среду в Брюсселе журналистам, отвечая на вопросы собственного корреспондента УНИАН.

"Мы разговариваем с Европейской комиссией, которая в дальнейшем будет принимать решение, сможет ли Украина получить третий транш макроэкономической помощи от ЕС. Есть еще несколько пунктов, которые мы должны выполнить для выполнения наших обязательств", - отметила она.

По словам вице-премьера, некоторые из этих пунктов сегодня рассматривались на заседании правительства и были поддержаны. "Я надеюсь, что в течение последующих дней-недель мы сможем их завершить и выполнить наши обязательства. Еще есть пару недель", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Ранее, 20 сентября, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина обязалась выполнить все условия, необходимые для выделения Еврокомиссией третьего транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, до конца октября. "Времени, действительно, остается мало, но еще некоторое время для завершения действий (процедурных действий со стороны Еврокомиссии для выделения транша - УНИАН) - до конца этого года. Но понятно, что до конца следующего месяца (октября) нам нужно понять, где мы находимся по вопросам того, что еще остается сделать и какого прогресса ожидать в последующие пару месяцев", - констатировал он. Речь, в частности, идет о пенсионной реформе, реформе в сфере здравоохранения и в сфере приватизации.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Евросоюз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, заявил о готовности предоставить финансовую помощь Украине общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд евро - кредиты, 1,4 млрд евро - гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила в целом 600 млн евро.

В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. Украина получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро в начале апреля 2017 года. Таким образом, в рамках этой программы Украина уже получила 1,2 млрд евро.