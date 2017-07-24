Германия предложила расширить санкции против России из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму

Германия предложила расширить санкции против России из-за незаконного перемещения в оккупированный Крым турбин Siemens, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

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Как пишет агентство, страны ЕС по предложению Германии намерены в среду обсудить включение в санкционный список 3-4 граждан РФ и организации.

По данным источников, речь может идти о чиновниках Министерства энергетики и компании, которая переправила турбины в Крым.

Как сообщал УНИАН, немецкая компания Siemens получила достоверную информацию о том, что, все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани, на юге России, были незаконно перемещены в Крым, что является грубым нарушение контрактов Siemens и правил ЕС. Siemens продолжит уголовное разбирательство в отношении ответственных лиц, а также намерен выкупить поставленное в Крым оборудование и аннулировать первоначальный контракт.

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Siemens заявил, что расторгнет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам энергооборудования из-за незаконного перемещения в Крым турбин производства Siemens, предназначавшихся для ТЭС в Тамани

Кроме этого компания откажется от миноритарной доли в российской компании «Интеравтоматика», которая предоставляет продукты и услуги для приборов и систем управления электростанциями.

Согласно сообщению, Siemens также приостановит поставки оборудования для производства электроэнергии российским госкомпаниям. В течение этого времени Siemens введет дополнительный режим контроля.

Весной 2014 года Россия, нарушая международное право, оккупировала Крымский полуостров. После чего встал вопрос об энергоснабжении полуострова, поскольку этот регион в значительной мере получал электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины (с континентальной территории).

Украина осуществляла энергоснабжение временно оккупированного полуострова до конца ноября 2015 года. После этого поставки более не возобновлялись.

Из-за проблем с энергоснабжение полуостров неоднократно переживал период плановых и аварийных отключений электроэнергии, а также ограничения потребления электроэнергии. Для решения этой проблемы Россия начала строительство Севастопольской и Симферопольской ТЭС мощностью по 470 МВт каждая.

Ранее сообщалось, что эти станции должны быть запущены до сентября 2017 года, но в апреле этого года крымские СМИ опубликовали информацию, что сроки строительства задерживаются. Также была опубликована информация о том, что поставщиком турбин может быть Siemens, при этом отмечалось, что поставки оборудования в Крым сопряжены с риском попасть под санкции ЕС, которые были введены против России из-за оккупации полуострова и развязывании военных действий на Донбассе.

16 июля в СМИ сообщалось, что в Крым уже было привезено 4 турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование Siemens.

Санкции, введенные после аннексии Крыма Россией весной 2014 года, запрещают европейским компаниям поставлять на полуостров оборудование, используемое в энергетике.