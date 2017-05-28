Все будет в Ajour'е: украинский бренд создает особое белье и купальники (видео)
Журналисты узнали, в чем же украинцам загорать этим летом.
Украинский бренд Ajour с 2004 года изготавливает качественное белье для мужчин и женщин. В этом году каждый сможет подобрать нечто особенное для себя.
Ткань и все детали для изделий компания закупает за рубежом - в Италии, Франции, Германии. "Все белье отшивается на фабрике в Хмельницком", - говорится в сюжете.
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Кроме купальных изделий, компания - единственная в Украине отшивает секс-коллекцию белья: бюстье, аксессуары на шею и грудь, маски, пояса для чулок, даже наручники.
На сегодняшний день белье Ajour можно купить в США, Франции, Германии, Швейцарии, Австралии, Бразилии и ОАЭ.
Журналисты узнали, что "купальный" бизнес от рынка белья отличается тем, что ткань для купальников имеет УФ-фильтр, поскольку он должен служить несколько лет после пребывания на солнце.