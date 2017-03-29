Круглый стол "Содействие экспорту в ЕС через массовое образование бизнеса" (событие завершено)

В УНИАН проходит круглый стол на тему: «Содействие экспорту в ЕС через массовое образование бизнеса».

Мероприятие проводится в рамках совместного с представительством Европейского Союза в Украине проекта «#EUkraine». Цель круглого стола - информирование представителей СМИ об общедоступных учебных продуктах для предпринимателей, которые помогут повысить профессиональный уровень для экспорта в ЕС.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС уже обеспечило существенное снижение тарифных барьеров, установило четкое расписание гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС. Эти положительные изменения важны, но они недостаточны для экспорта украинских товаров и услуг на Единый европейский рынок.

Одним из ключевых факторов экспортного успеха украинских компаний является уровень компетенций, необходимых для ведения успешного экспортного предпринимательства. Участники круглого стола расскажут об уже доступных и запланированных к созданию инструментах массового образования для экспорта в ЕС.

Во время круглого стола будет также презентован первый в Украине онлайн-курс для экспортеров под названием "Экспорт, рынки ЕС и интернационализация бизнеса". Курс разработан при поддержки Western NIS Enterprise Fund Олегом Мирошниченко в сотрудничестве с проектом EdEra. К участию в круглом столе приглашаются дипломаты Представительства ЕС в Украине, представители Минэкономики, донорских организаций, проектов технической помощи, компаний-экспортеров и другие.

Участники: Private Sector Development Manager, представительство ЕС в Украине Борис Филиппов; эксперт по вопросам экспорта Олег Мирошниченко; руководитель Офиса по продвижению экспорта (EPO) Марьяна Каганяк; представитель Офиса по продвижению экспорта (EPO) Ярослав Кутовый; руководитель программы содействия экспорту Western NIS Enterprise Fund Виталий Бигдай; менеджер канадско-украинского проекта по поддержке инвестиций и торговли (CUTIS) Ольга Вергелес; старший эксперт по вопросам торговой и инвестиционной политики проекта CUTIS Александр Бровко; журналист «Европейской правды» Юрий Панченко; руководитель проекта EdEra Илья Филиппов; директор компании "Завод сельхозмашин" Владимир Цвилый, президент-председатель правления Ассоциации предприятий легкой промышленности "Укрлегпром" Татьяна Изовит; координатор учебного направления Программы USAID (ЛЕВ) Ольга Беседина; основатель ARANED (3D сканирование и печать костных структур человека) Андрей Маранов, заместитель директора департамента - начальник управления департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Минэкономразвития Украины Алексей Рожков, заместитель начальника управления сотрудничества с ЕС, департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Минэкономразвития Украины Александра Нечипоренко.

Модератор круглого стола - заместитель руководителя Департамента экономических новостей УНИАН Николай Бабич.