Мастерская индивидуального пошива мужской обуви: нужно подстраивать обувь под ногу

Самые распространенные европейские размеры обуви у мужчин - это 41, 42, 43, у женщин - 37, 38, 39. И даже стандартный размер не гарантирует легкий подбор обуви, так как кроме длины есть еще объем, подъем и ширина стопы.

Индивидуальный подход позволяет клиенту не подстраивать ногу под обувь, а наоборот, подстраивать обувь под ногу.

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"Мы предлагаем момент, когда не ты строишь свою ногу под обувь, а когда обувь формируется под ногу", - говорит Стешина.

Кожу в мастерской вырезают вручную для каждой пары, чтобы украинские мужчины были стильные и довольны. Для изготовления снимают по восемь мерок, а клиент на разных этапах примеряет обувь по несколько раз, пока пара не будет максимально комфортна.

Время на пошив обуви зависит от сложности модели, но не меньше двух недель. "Пару можно сделать за три дня, но обувь все равно должна выстояться на колодке несколько дней, чтобы кожа сформировалась", - рассказывает Стешина.

Цена за такую трепетную работу не маленькая. Колодка стоит около от $400, а пара из гладкой кожи стоит от $500. "Если человек заплатил за классическую колодку, то далее все модификации для других моделей я делаю бесплатно. То есть это инвестиция на начало", - говорит Стешина. На цену влияет сырье, которое закупается в Италии.

Классика - это не единственное, чем может удивить мастерская Vicelli. Сейчас разрабатывается модель кед, которые впоследствии могут быть запущены в линейку.

Кроме мужской обуви, мастерская, в которой сейчас работает 5 человек, изготавливает и аксессуары. Это могут быть ремни, визитницы, кардхолдеры.