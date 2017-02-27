Украинцы создали "ключ от всех дверей" (видео)

В Украине создали устройство, которое надежно сохранит все тайны. "Пароль из 5 символов можно украсть за 15-20 минут, в зависимости от мощности компьютера, который это делает. Пароль из 10 символов потребует 6-10 часов", - рассказывает соучредитель Hideez Олег Науменко.

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Прибор способен хранить до 1000 паролей и даже заменить ключ от дома.

Чтобы брелок заработал, его необходимо соединить со смартфоном с помощью защищенного Bluetooth-соединения, установить мобильное приложение, пройти регистрацию. Дальше все пароли будут храниться в нем.

Над ключом будущего начали работать 3 года назад. На прототип основатели компании потратили 15 тысяч долларов собственных сбережений. Далее деньги собирали "всем миром" на крадфаундинговой платформе IndieGoGo. В этот раз удалось собрать 42 тысячи долларов. Их хватило для запуска производства.

Украинский ключ от всех дверей производят и сертифицируют в Китае, далее отправляют дилерам.

На сегодня изготовлено более 2500 устройств, 500 из них продано в Украине и Германии. Следующий шаг – рынок США. В этом году ключ презентовали на международной выставке электроники в Лас-Вегасе. Там же разработкой Hideez уже заинтересовались мировые автопроизводители, которых привлекает возможность бесключевого доступа к машине.