Электрокардиограмма и уведомления на смартфон: украинский стартап способен заблаговременно предупредить инфаркт

В Украине создали стартап проект, который может предупредить проблемы с сердцем и даже инфаркт, говорится в сюжете телекнаалу 2+2.

Украинский стартапер Роман Белкин придумал кардиомо – миниатюрное устройство для постоянного контроля состояния здоровья. В частности: сердца, дыхательных путей, температуры тела.

«Идея зародилась... Начал посещать стартап тусовки... Увидел, что ничего трудного нет», - рассказал стартапер.

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Кардиомо крепится к телу с помощью электродов, снимает электрокардиограмму и в случае нарушений, отправляет push-уведомления пользователю на смартфон.

Если же пользователь не реагирует, это сообщение переадресовывается его родственникам или врачам.

Стоимость такого прибора составит 200 долларов. Следовательно, разработчики, понимая, что для Украины такая цена высоковата, предлагать постоянно действующую скидку в 50% для украинцев.