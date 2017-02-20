Украинский производитель носков привлекает к разработке коллекций итальянских дизайнеров (видео)

Как говорится в сюжете передачи «Делай бизнес» на телеканале «2+2», в отличие от европейских и мировых политиков, которые могут себе позволить надеть разноцветные носки и с различными принтами, наши депутаты отдают предпочтение стандартным цветам: черному, белому или темно-синему.

Украинский производитель чулочно-носочной продукции «Дюна-Веста» решил добавить разнообразие в нудный образ политика. Фабрики расположены во Львове и Червонограде.

За качество своих товаров компания уверена, ведь сырье покупает у проверенных поставщиков из Индии, Турции и Польши, а производит товары на современном японском оборудовании.

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На сегодня компания имеет 30 магазинов по Украине, однако ее продукцию можно приобрести в супермаркете, на рынке или в интернете. Мужские носки стоят в районе 25-45 гривен.

Ассортимент разнообразен не только по окраске, но и по материалу.

За 15 лет существования «Дюна» смогла коснуться европейского рынка и рынка США.

По словам президента компании Сергея Вишневского, на «Дюну» работают итальянские дизайнеры, которые разрабатывают коллекции носков.