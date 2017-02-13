Украинские охранные системы завоевали 40 стран мира (видео)

Большинство украинцев уже ощутили на себе рост криминального напряжения и пытаются защититься от грабителей. Какие виды сигнализации существуют и как выбрать надежную сигнализацию – в новом сюжете "Делай бизнес".

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Компанию AjaxSystems основали в 2014 году. Сегодня эти охранные системы продаются в 40 странах мира. Процент экспорта в общем производстве – около 40%. На производстве работает более 100 человек. Каждый гаджет проходит 7 кругов тестирования.

"Сейчас в линейке AjaxSystems 14 устройств. Еще около 5 находятся на стадии разработки, например, комнатная сирена, клавиатура. В следующем году планируем добавить еще около 10 устройств", - рассказывает владелец и директор компании.

Особенностью этих сигнализаций является то, что они разрабатывались с нуля. Сейчас они патентуются, поскольку некоторые рабочие показатели, как дальность и энергоэффективность, впечатляют. Датчики могут "жить" на одном заряде до 7 лет. Каждый из них можно контролировать с мобильного приложения.