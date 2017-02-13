Сладкий бизнес: журналисты показали, как в Киеве работает "Ателье эклеров" (видео)

Сначала сделали страницу на Facebook, чтобы о них узнали, и начали принимать активное участие в различных фестивалях уличной еды.

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"Мы берем свежие яйца и завариваем все это на натуральных продуктах, а есть смеси", - рассказал Таран, отметив, что последние дешевле. Перед выпечкой эклеры довершают с помощью обычного кондитерского мешка. Каждый эклер наполняется вручную.

Последний этап - декор, ведь чтобы продавать, нужно поразить: пирожные покрывают шоколадным сливочным гелем. Сейчас мощности цеха позволят производить до 1 тыс. эклеров в день.Срок годности натуральных эклеров - чуть больше 2 суток.

Как работает онлайн-кондитерская "Ателье эклеров", смотрите в программе "Делай бизнес".