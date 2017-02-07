Украина увеличила экспорт товаров легкой промышленности в ЕС на 10%

Украинские производители товаров легкой промышленности в 2016 году увеличили экспорт своей продукции в ЕС.

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Об этом в своем Twitter сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По информации торгпреда, экспорт украинских товаров легкой промышленности в ЕС в 2016 году увеличился на 9,9%.

Как сообщал УНИАН, украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на рынки Европейского Союза аграрной продукции на 4,2 млрд долл., что на 1,6% больше, чем годом ранее.