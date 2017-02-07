Украина увеличила экспорт товаров легкой промышленности в ЕС на 10%
Доля ЕС в объеме украинского экспорта составила почти 38%.
Украинские производители товаров легкой промышленности в 2016 году увеличили экспорт своей продукции в ЕС.
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Об этом в своем Twitter сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.
По информации торгпреда, экспорт украинских товаров легкой промышленности в ЕС в 2016 году увеличился на 9,9%.
#Україна вдягає світ: 92 країни. В ЄС експорт зріс 9,9%. презентуємо на @UFWnews посібник з експорту в ЄС #uaexports@mineconomdev@EPOUkrpic.twitter.com/lK1dCsbHF3— Nataliya Mykolska (@mykolska) February 7, 2017
Как сообщал УНИАН, украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на рынки Европейского Союза аграрной продукции на 4,2 млрд долл., что на 1,6% больше, чем годом ранее.