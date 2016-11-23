Жизнь украинцев в Польше: только 15% работников имеют соцгарантии уровня местных жителей

Только 15% работающих в Польше украинцев имеют те же социальные гарантии, что и местные жители, из-за недобросовестного отношения компаний по трудоустройству и польских работодателей.

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Об этом на круглом столе сообщил председатель Польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота.

«Согласно официальной статистике, лишь 15% трудовых договоров украинцев, работающих в Польше, обеспечивают такие же социальные права, как и для польских работников», - сказал он.

Пехота пояснил, что в Украине многие компании, помогающие с поиском работы в Польше, не способствуют официальному трудоустройству украинцев. В то же время и польские компании не всегда легально трудоустраивают жителей Украины, не всегда гарантируют им социальную защиту, и в подавляющем большинстве украинцы работают на основании договоров, не предполагающих достойных условий труда.

При этом Пехота отметил, что в 2015 году в Польше было выдано более 780 тыс. разрешений на работу и 98% из них – разрешения для украинцев.

В то же время, заместитель председателя Государственной службы занятости Украины Сергей Кравченко во время круглого стола отметил, что, по официальным данным, на работу за границу выехало намного меньше людей.

«У нас официально в 2014 году через посредников, по данным Службы занятости, поехало за границу работать 76,8 тыс. людей. В Польшу – 3075 человек. Но мы понимаем, что эти цифры в реальности в тысячи раз больше», - отметил Кравченко.

Чиновник пояснил, что такая ситуация сложилась из-за того, что в Украине действует большое число нелегальных фирм, помогающих трудоустроиться за рубежом. При этом они зачастую обманывают клиентов, требуя деньги за медосмотры, которых не требуют работодатели. Также они берут деньги за оформление визы, а иногда и за оформление карты поляка или польского паспорта, при этом они не могут предоставить таких услуг даже в теории.

«В Польше же случается так, что обещали одну работу, а попадают на другую. Обещали социальный пакет, а его не получают. Некоторые фирмы даже предлагают, чтобы те деньги, которые получает работник, он клал на некий спецсчет, и их ему вернут через год, если он будет хорошо себя вести», - отметил Кравченко.

По его словам, выходом из данной ситуации может стать более тесное сотрудничество органов двух стран, отвечающих за охрану труда. А также прямые контакты с польскими работодателями, которые точно могут определить, сколько и каких работников требуется польскому бизнесу.

Президент Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казмерчак, присутствовавший на круглом столе, сообщил, что польские работодатели заинтересованы в том, чтобы украинцы имели такие же права, что и польские работники.

«Мы выступаем за легализацию труда в Польше для миллиона работников из Украины, чтобы они могли пользоваться такими же правами, как и поляки. Чтобы не было, как сейчас, когда украинцы получают право работать в конкретной фирме, и это является основным источником злоупотреблений, человек становится заложником этой фирмы», - сказал Казмерчак.

Он пояснил, что в случае увольнения такой работник вынужден возвращаться в Украину. Поэтому его союз выступает за то, чтобы украинцы могли свободно выбирать место работы, как и поляки, чтобы они также могли открывать свой бизнес в Польше.

Как сообщал УНИАН, ранее Яцек Пехота отмечал, что около 60% польских работодателей готовы нанимать украинских трудовых мигрантов на должности среднего и высшего руководящего звена.

Причиной этому, по его словам, является кадровый дефицит в Польше квалифицированных работников, так как многие польские специалисты уезжают в Западную Европу и скандинавские страны.

В то же время Пехота сообщил, что около 20% польских работодателей рассматривают украинских трудовых мигрантов как работников, которых можно трудоустроить на худших условиях, чем своих граждан.