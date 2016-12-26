Элитная черная икра украинского производства пользуется популярностью среди европейских гурманов (видео)
Однако построить такой бизнес в Украине достаточно сложно, поскольку он требует значительных инвестиций и окупается лишь в течение 10 лет.
О своей фирме с производства черной икры «Bester» рассказывает Антон Яременко в программе "Делай бизнес".
В Украине цена на черную очень высокая, и в основном это контрабанда.
В Европе также существует дефицит на черную икру, так во Франции он достигает 9 тонн.
Владелец икорной фермы под Киевом держит хозяйство, в котором выращивают осетр, стерлядь и белугу на открытом воздухе.
Читайте такжеСваренное в Киеве особое крафтовое пиво пользуется спросом в Европе (видео)
Из одной рыбины можно получить до 10 кг продукта, однако икру нужно ждать до 15 лет.
Этот бизнес требует значительных инвестиций и окупается лишь в течение 10 лет, рассказывает владелец.
«У нас икра настоящая, со всеми нужными витаминами и микроэлементами. Поэтому она пользуется спросом в Европе», - рассказывает совладелец фирмы «Bester».
Свою продукцию они реализуют через интернет и супермаркеты, при чем цена значительно ниже импортной.
За словами владельца, самая большая сложность для этого бизнеса – это его дорогостоимость, поскольку стартап должен составлять около 1 млн долларов.