Элитная черная икра украинского производства пользуется популярностью среди европейских гурманов (видео)

О своей фирме с производства черной икры «Bester» рассказывает Антон Яременко в программе "Делай бизнес".

В Украине цена на черную очень высокая, и в основном это контрабанда.

В Европе также существует дефицит на черную икру, так во Франции он достигает 9 тонн.

Владелец икорной фермы под Киевом держит хозяйство, в котором выращивают осетр, стерлядь и белугу на открытом воздухе.

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Из одной рыбины можно получить до 10 кг продукта, однако икру нужно ждать до 15 лет.

Этот бизнес требует значительных инвестиций и окупается лишь в течение 10 лет, рассказывает владелец.

«У нас икра настоящая, со всеми нужными витаминами и микроэлементами. Поэтому она пользуется спросом в Европе», - рассказывает совладелец фирмы «Bester».

Свою продукцию они реализуют через интернет и супермаркеты, при чем цена значительно ниже импортной.

За словами владельца, самая большая сложность для этого бизнеса – это его дорогостоимость, поскольку стартап должен составлять около 1 млн долларов.