Украина и ЕС в следующем году проведут Промышленный диалог высокого уровня

Европейский Союз и Украина в первом квартале следующего года проведут первый Промышленный диалог на высоком уровне.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе, распространенном по результатам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое прошло в понедельник в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Совет также приветствует подготовку к первому заседанию Промышленного диалога высокого уровня Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе в первом квартале 2017 года", – говорится в сообщении.

Также Совет ассоциации признал необходимость улучшения делового и инвестиционного климата в Украине с целью восстановления доверия иностранных инвесторов.

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"Сторона ЕС также отметила перспективы предоставления возможных дополнительных торговых преимуществ для украинского экспорта в ЕС (за пределами торговых уступок, предусмотренных в углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли), возникающие в контексте законодательного предложения Европейской комиссии о дополнительных автономных торговых преференциях", – отмечается в сообщении.

На пресс-конференции высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини также отметила, что после начала применения зоны свободной торговли с января этого года уже видны "выгоды, включая увеличение объемов торговли между нами по сравнению с прошлым годом".

"Торговля между ЕС и Украиной в обоих направлениях увеличилось на 40-44%", – констатировала она.