Торгпред подсчитала эффект для Украины от дополнительных преференций при экспорте в ЕС

Эффект для Украины от дополнительных торговых преференций, проект регламента которых был представлен в сентябре, при экспорте товаров в Европейский Союз может составить 100-150 млн долл., сообщила на конференции по международной торговле торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Читайте такжеЕвросоюз поддерживает Украину в ВТО по противодействию торговой агрессии России - торгпред

«Эффект от ожидаемых дополнительных преференций может составить 100-150 млн долл.», - сказала она.

Микольская также заявила, что это не максимальный эффект, который Украина могла бы получить, отметив при этом важность самого факта возможности получения дополнительных преференций.

По словам торгпреда, преференции будут распространяться, в частности, на удобрения, обувь, изделия из меди, ряд зерновых, мед.

Руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж, выступая на конференции, отметил, что сейчас вопрос об утверждении регламента предоставления дополнительных квот обсуждается со странами Евросоюза и Европарламентом.

«Решения нужно будет подождать несколько месяцев», – сказал он.

По словам Берджа, непредоставление нашей стране максимальных торговых преференций объясняется заботой о внутренних европейских производителях, которые также несут потери в связи с эмбарго России на некоторые товары из Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, в октябре ЕС выступил с предложением расширить квоты на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обуви, электрооборудования и металлопродукции.

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, квоты будут увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также страны – члены ЕС.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 млрд долл.