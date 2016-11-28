ЕС поможет Украине усовершенствовать контроль за безопасностью продуктов питания

Европейский Союз продлил на год срок действия проекта по совершенствованию системы контроля безопасности продуктов питания в Украине, который стартовал 4 июня 2014 года, сообщил руководитель проекта Тони Вил в ходе конференции.

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«Окончание проекта было запланировано на 15 декабря этого года, но он был продлен ввиду того, что ЕС выделил дополнительные средства. Проект продлили на 12 месяцев, так что мы будем сотрудничать с нашими коллегами еще один год», - сказал он.

Основной целью этого проекта является приведение украинского законодательства, инфраструктуры и системы государственного контроля в соответствие с европейскими нормами.

Присутствовавший на конференции руководитель сектора «Сельское хозяйство» Представительства ЕС в Украине Кристиан Бен Хелл отметил, что важной составляющей этого проекта является создание качественных переводов на украинский язык европейских норм, директив и пояснительных актов, которые бы разъяснили общественности и органам государственной власти, в каком направлении необходимо двигаться украинскому бизнесу для улучшения качества отечественных продуктов питания.

При этом он добавил, что этот проект направлен не столько на увеличение объемов украинского экспорта в страны ЕС, сколько на внутренний рынок.

«Надлежащее регулирование касается и национального рынка. Это касается уверенности потребителей в безопасности продуктов питания. Речь идет не только об экспорте, но и о национальном рынке и его безопасности», - сказал Хелл.