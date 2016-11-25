Почти 300 украинских предприятий уже имеют право экспортировать продукцию в ЕС

В настоящее время экспортировать свою продукцию на европейские рынки имеют право 277 украинских предприятий, их которых около 35% производят продукты питания, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на главу ведомства Владимира Лапу.

"Мы видим прогресс в продвижении отечественного производителя на рынок Европейского Союза. Так, сейчас 277 украинских предприятий имеют право экспортировать свою продукцию на европейский рынок, из них 97 - предприятия, производящие пищевую продукцию, 180 - это предприятия, которые производят продукты неживотного происхождения", - цитирует пресс-служба Лапу.

Согласно сообщению, из указанных 97 производителей пищевых продуктов 7 производят мясо птицы и продукты из него, 19 - рыбу и рыбопродукты, 2 - яйца и яйцепродукты, 49 - пчелиный мед, 5 - лягушачьи лапки и улитки, 1 – коллаген и 1 - кишечное сырье. В текущем году доступ на рынок ЕС получили 13 украинских производителей молока и молочных продуктов.

"Для многих предприятий право экспортировать на рынок ЕС - это вопрос статуса, и это серьезное преимущество на других рынках сбыта", - подчеркнул Лапа.

Читайте такжеУкраинские аграрии уже экспортировали 16,4 миллиона тонн зерновых

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты для экспорта некоторых видов украинской продукции на европейских рынок. В частности, квоты увеличиваются для меда (3 тысячи тонн в год), переработанной зерновой продукции (7,8 тысячи тонн в год), продукции из томатов (5 тысяч тонн в год), виноградного сока (500 тонн в год) и овса (4 тысячи тонн в год). При этом для пшеницы, муки и круп из нее квоты увеличиваются до 100 тысяч тонн в год, для продукции из кукурузы (кроме семян, муки и крупы) – до 650 тысяч тонн в год, для продукции из ячменя (кроме муки и гранул) – до 350 тысяч тонн в год.

Кроме того, для большинства популярных удобрений пошлины будут снижены до 0 (за исключением мочевины – пошлина на уровне 3% от таможенной стоимости).

Также ЕС намерен снизить до нуля пошлины на украинскую обувь, медные прутки и проволоку, алюминий и производную продукцию (включая алюминиевые профили), видеокамеры, видеотюнеры, приемную аппаратуру для телевизоров и радиоресиверов.

По оценкам правительства, экономический эффект от возможного увеличения квот на экспорт украинской агропродукции на рынок Европейского Союза составит порядка 200 миллионов долларов.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 миллиарда долларов.