Украина и ЕС углубят сотрудничество по безопасности продуктов и борьбе с заболеваниями животных

В ходе визита комиссара Европейского Союза по вопросам здоровья и пищевой безопасности Витениса Андриукаитиса в Киев 25 ноября украинская и европейская стороны договорились о сотрудничестве в вопросах обеспечения безопасности отечественных пищевых продуктов, в борьбе с вирусными заболеваниями животных и усовершенствовании украинского законодательства в соответствии с европейскими нормами. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Украина и ЕС углубят сотрудничество в вопросах безопасности пищевых продуктов, эпизоотического благополучия и приближения законодательства к европейским нормам... Во время переговоров Украина и ЕС договорились о содействии взаимной торговле. Также Европейский Союз будет оказывать всестороннюю поддержку Украине в случае распространения нодулярного дерматита по территории нашего государства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе своего визита Андриукаитис встретился с министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Кутовым и главой Госпродпотребслужбы Владимиром Лапой. Они обсудили выполнение Украиной утвержденной стратегии имплементации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер. Кроме того, стороны обсудили совместные усилия Украины и ЕС в борьбе с инфекционными болезнями животных, в частности с африканской чумой свиней (АЧС), бешенством и нодулярным дерматитом.

Согласно сообщению, еврокомиссар также ознакомился с работой Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе.

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Как сообщал УНИАН, во время своего визита еврокомиссар Андриукаитис планировал обсудить с украинской стороной вопросы проведения реформ в рамках ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, состояние реализации Всесторонней стратегии формирования аграрной сферы в стране и перспективы взаимного сотрудничества Украины и ЕС в области ветеринарии и фитосанитарии.

24 ноября в Брюсселе прошел саммит Украина – ЕС, в рамках которого состоялись встречи на высшем уровне, были подписаны ряд важных стратегических договоров, включая 10-летний меморандум о сотрудничестве между Украиной и ЕС в энергетической сфере.

Евросоюз является главным на сегодняшний день рынком сбыта для украинского экспорта, занимая долю в 41%. С 1 января 2016 года между Украиной и ЕС действует Соглашение о зоне свободной торговли.