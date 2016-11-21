Рынок ЕС начинает компенсировать удар по экономике, нанесенный Россией – Порошенко

Рынок Євросоюза начинает компенсировать Украине колоссальный удар по экономике, который Россия нанесла войной, закрытием своего рынка и блокировкой транзита в третьи страны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве.

«Соглашение (об ассоциации между Украиной и ЕС – УНИАН) уже начало давать результат. Доля Европейского Союза в нашей внешней торговле сейчас составляет уже более 41%», - сказал Порошенко.

«Рынок ЕС понемногу начинает компенсировать тот колоссальный удар по экономике, социальной сфере и уровню жизни, который нанесла нам Россия тем, что начала войну..., закрыла доступ украинским товарам на свой рынок и блокировала транзит в третьи страны», - подчеркнул президент. – Но с самого начала российской агрессии наша страна ощущает мощную поддержку развитых стран, в первую очередь «Большой семерки».

Как сообщал УНИАН, Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 млрд долл.

30 сентября Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты на экспорт некоторых видов украинской продукции на европейский рынок. В частности, квоты увеличиваются для меда (3000 тонн в год), переработанной зерновой продукции (7800 тонн в год), продукции из томатов (5000 тонн в год), виноградного сока (500 тонн в год) и овса (4000 тонн в год). При этом для пшеницы, муки и круп из нее квоты увеличиваются до 100 тыс. тонн в год, для продукции из кукурузы (кроме семян, муки и крупы) – до 650 тыс. тонн в год, для продукции из ячменя (кроме муки и гранул) – до 350 тыс. тонн в год.

Кроме того, для большинства популярных удобрений пошлины будут снижены до 0 (за исключением мочевины – пошлина на уровне 3% от таможенной стоимости).

Также ЕС намерен снизить до нуля пошлины на украинскую обувь, медные прутки и проволоку, алюминий и производную продукцию (включая алюминиевые профили), видеокамеры, видеотюнеры, приемную аппаратуру для телевизоров и радиоресиверов.

По оценкам правительства, экономический эффект от возможного увеличения квот на экспорт украинской агропродукции на рынок Европейского Союза составит порядка 200 млн долл.

Из-за российских торговых ограничений доля РФ в украинском экспорте, которая в 2012 году составляла 25%, в 2015 году сократилась до 12%, а в январе-июле 2016 года – до 9%. По той же причине экспорт Украины в страны Центральной и Восточной Азии, а также Кавказа сократился на 35%, а в Казахстан – на 45,5%.