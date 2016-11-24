Венгрия предоставила Украине кредит в 50 миллинов евро на приграничную инфрастуктуру

Правительство Венгрии намерено активизировать совместную с правительством Украины работу по обустройству украинско-венгерской границы и выделяет на эти цели долгосрочный кредит в размере 50 миллионов евро.

Как сообщили в пресс-службе правительства Украины, кредитное соглашение между Кабинетами министров двух стран было подписано сегодня в рамках визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Венгрию.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, стороны подписали договор о содержании автодорожных приграничных мостов на украинско-венгерской границе.

Комментируя подписанные документы, Гройсман отметил, что проведена очень серьезная работа, тщательно отобраны проекты, которые будут реализованы.

"Мы подписали соглашения, которые предполагают принятие конкретных мер в разных сферах. Уверен, что мы и далее должны углублять наше сотрудничество, увеличивать и расширять возможности нашей международной торговли, создавать условия для инвестиций в экономики наших стран", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, 24-25 ноября глава украинского правительства находится с визитом в Венгрии, где уже провел ряд встреч на высшем уровне, а также примет участие в нескольких встречах с деловыми кругами Венгрии и украинской общиной Венгрии.

Рамочное соглашение о предоставлении Украине средств в размере 50 миллионов евро было одобрено на заседании украинского правительства в среду, 23 ноября. Соглашение предполагает предоставление Украине льготного кредита для финансирования 100% стоимости контрактов на поставку товаров, работ и услуг из Венгрии в Украину для строительства, капитального и текущего ремонта участков дорог украинско-венгерской границы. Ставка кредита составляет 0%, срок - 18,5 лет. В конце 2015 года аналогичный кредит также на обустройство границы Украине выдало правительство Польши. Размер кредита составил 100 млн евро.