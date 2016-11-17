На ввоз оборудования для производства продукции по евростандартам нужно ввести нулевые ставки пошлин - депутат

Кабинет министров и Верховная Рада должны ввести нулевые ставки пошлин на ввоз в Украину оборудования, предназначенного для производства продукции по европейским техническим стандартам.

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Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики комитета Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Александр Дубинин на круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и представительства ЕС #EUkraine.

«Нам необходимо совместно с Кабинетом министров выйти с инициативой, чтобы сделать нулевую ставку на ввоз оборудования, которое будет приобретаться для выпуска продукции в соответствии с европейскими стандартами, точно так же, как наш комитет сделал по ввозу оборудования для переработки древесины», - сказал он.

Также депутат отметил, что государство должно обеспечить малый и средний бизнес всей необходимой информацией о технических стандартах ЕС на бесплатной основе, а также инициировать переход государственных компаний на европейские стандарты качества продукции.

«Когда мы говорим о государственных предприятиях, где контракты с руководителями подписываются министром, министр должен потребовать четкую программу - как, когда, и что мы получим от перехода на новые стандарты государственных компаний. А это и «Укрзализныця», и «Турбоатом», и все остальные предприятия, которые сегодня находятся под государственных контролем. Там должна быть четкая программа: сроки, ответственные и конкретные мероприятия. Без этого мы еще долго будем копаться при переходе на европейские стандарты, еще лет 5», - отметил Дубинин.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

С 1 января 2016 года в Украине было отменено около 13 тысяч технических стандартов, принятых до 1992 года.