Круглый стол "Выгоды и проблемы украинской экономики при переходе на европейские технические стандарты" (прямая трансляция)

Мероприятие проводится в рамках совместного с представительством Европейского Союза в Украине проекта #EUkraine с целью популяризации возможностей малого и среднего бизнеса как внутри страны, так и на европейском рынке.

Во время круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:

- Как проходит процесс гармонизации украинских и европейских стандартов?

- Что уже сделано и что нужно сделать для гармонизации Украиной технических регламентов стандартам ЕС?

- Создана ли в Украине законодательная и нормативная база для реформы системы технического регулирования?

- Какие выгоды сулит отечественной экономике переход на евростандарты?

- Как происходит процесс создания отечественных сертификационных лабораторий?

- С какими трудностями после перехода на евростандарты столкнутся предприятия, поставляющие продукцию на рынки стран СНГ?.

К участию приглашены: Николас Бурге, председатель торгового сектора в Представительстве Еврокомиссии в Украине; Ольга Трофимцова, замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции; Александр Лозовицкий, начальник отдела - главный метролог отдела международной интеграции в сфере технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер в АПК; Лилия Стиренко, и.о. главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Александр Гиленко, зампредседателя департамента технического регулирования Минэкономразвития Украины; Дмитрий Сазонов, и.о.руководителя «Украинского научно-исследовательского и учебного центра проблем стандартизации, сертификации и качества (ГП «УкрНИУЦ»); Александр Дубинин, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики Комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства; Максим Калеников, эксперт в области технического регулирования; Тарас Качка, эксперт по международным вопросам; Олег Мирошниченко, эксперт, консультант по вопросам экспорта и европейских и международных рынков; Виктор Лещинский, вице-президент Академии строителей Украины (АБУ) и директор ООО «Всеукраинский центр государственно-частного партнерства»; Светлана Кривенко, главный экономист Всеукраинского центра государственно-частного партнерства; Александр Доронин, представитель компании "Элватех"; представители малого и среднего бизнеса.

Модератор круглого стола - заместитель руководителя Департамента экономических новостей УНИАН Николай Бабич.

Организатор от УНИАН - руководитель пресс-центра Ирина Головатенко. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 498 07 64. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.