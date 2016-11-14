Украинка построила бизнес на алюминиевых контейнерах, они уже покорили европейский рынок (видео)
12:06, 14 ноября 2016Евробизнес
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На сегодняшний день мы сталкиваемся с огромным ассортиментом пищевой упаковки: это и бумажная, и пластиковые ланчбоксы, а также алюминиевые контейнеры.
Украинские алюминиевые контейнеры, покорившие европейский рынок
Именно благодаря последнему молодая украинка Виктория Бурковская, гендиректор группы компаний "СтудиоПак", покорила не только отечественный рынок, но и европейский.
Сегодня компания производит более 2 млн боксов и работает со многими странами ЕС.
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Упаковка экологичная и не вредит окружающей среде, поскольку может перерабатываться бесконечное количество раз. Также она многофункциональна, поскольку может использоваться как для заморозки продуктов, так и для разогрева и запекания.
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