Украинка основала собственный бренд женского белья с 2000 гривень стартового капитала (видео)
Юлиана Гензель является основательницей и владелицей бренда женского белья «Фокс Линжери», отличающегося сексуальностью, откровенностью и одновременно комфортностью.
Об этом говорится в сюжете передачи «Делай бизнес» не телеканале «2+2».
Идея создать собственную линию белья в Юлианы возникла лишь год назад.
«Когда я листала ленту Инстаграм и натолкнулась на красивую картинку с красивым бельем. И я подумала: почему такое белье нельзя купить в массмаркете?», – вспоминает она.
Стартовый капитал тогда составлял всего 2000 гривен. На эти деньги женщина закупила ткань и наняла швею.
«Одна из первых моделей была черный стандарт», – рассказывает Юлиана. По ее словам, модель стала очень популярной.
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При этом на рекламу не было потрачено ни копейки – фото своего товара Юлиана выкладывает в соцсети.
Средняя цена комплекта – 1200 гривен, все материалы – импортные, отечественных аналогов нет.
По словам Юлианы, популярностью пользуются «агрессивные комплекты» - с дополнительными ленточками, дополнительными поясками и тому подобное.
Бренд «Фокс Линжери» распространен среди женщин в США, Германии, Франции, Чехии, Польше и даже в Таиланде.