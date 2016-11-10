ЕС поможет сделать энергетический сектор Украины более привлекательными для инвесторов

Этот проект будет способствовать реализации реформ в секторе энергетики в интересах всех граждан Украины. Целью проекта является помощь Украине в создании действенной нормативной базы, которая будет способствовать конкуренции, обеспечит эффективность рынков, привлекательные условия для инвесторов, а также будет способствовать устойчивому развитию сектора.

Сотрудничество между Украиной и Евросоюзом в энергетическом секторе будет укреплять стратегическое партнерство благодаря интеграции энергетических рынков, совместной энергетической безопасности и устойчивому развитию сектора энергетики. Юридическая основа такого сотрудничества заложена Соглашением об ассоциации и Договором об учреждении Энергетического сообщества. В этом контексте проект «Помощь Украине в имплементации реформ энергетического сектора в соответствии с ее международными обязательствами» будет предоставлять Министерству энергетики и угольной промышленности и другим заинтересованным сторонам поддержку в проведении последующих реформ в секторе энергетики. В частности, проект будет работать в сферах реформирования рынка электроэнергии и создание системы запасов нефти и нефтепродуктов. Кроме того, проект будет помогать Министерству улучшить разработку отраслевой политики.

Украина как участник Договора об учреждении Энергетического сообщества уже предприняла первые шаги для выполнения ряда своих международных обязательств. ЕС готов поддержать Украину в переходном процессе.

«Реформа энергетического сектора осуществила значительный прогресс за последние два года, главным образом в газовой сфере. Но впереди другие шаги, необходимые для создания действительно конкурентных рынков, в частности рынка электроэнергии, модернизации энергетической инфраструктуры и обеспечение выбора поставщиков услуг. Это поможет улучшить качество услуг по оптимальным ценам для граждан и компаний. Украина также нуждается в долгосрочной энергетической стратегии, которая позволит компаниям и другим заинтересованным сторонам лучше подготовиться к предстоящим политических целей и приоритетов в отрасли,» - отметил Йоханнес Баур, руководитель третьего отдела программ помощи "Энергетика, транспорт и окружающая среда" Представительства ЕС в Украине.

Начальник управления международного сотрудничества Министерства энергетики и угольной промышленности Александра Козловская сказала: «Сейчас реформу энергетического сектора, которую проводит министерство и правительство, является одной из стратегических задач для Украины. Трансформация энергосектора в соответствии с рыночными принципами, открытой конкуренции и норм законодательства ЕС станет надежной основой развития и системного роста. Мы благодарны Европейскому Союзу за всестороннюю поддержку наших реформ».