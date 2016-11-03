Украинский производитель детской мебели готовится к выходу на американский и арабский рынки (видео)

Украинская мебельная компания «Snite» после выхода на отечественный и европейский рынки готовится представить свою продукцию в США и странах Востока.

Детская мебель еще на фабрике проверяют на безопасность. Они должны стойко выдерживать любые механические повреждения.

Сегодня – это успешная компания, которую основали супруги -дирижер и учитель математики в 1997 году после того, как потеряли работу. Наталья Лимонова и Сергей Верминский рассказали, что сначала приобрели несколько ручных станков и арендовали цех.

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«Надо предвидеть все. Надо предусмотреть и комфорт, и эргономику, и безопасность, и дизайн интересный, и элементы развития, которые помогут маленькому человеку стать взрослым», - объясняет основательница компании Наталья Лимонова, комментируя процесс изготовления мебели.

Сегодня мебельные салоны компании есть во многих городах Украины. Кроме того, поставки осуществляются и за рубеж.