"Смелым быть модно": СМИ выяснили, можно ли украинскую fashion-индустрию назвать успешным бизнесом (видео)
На главном модном событии года дизайнеры уже 39-й раз представят коллекции на суд украинской публики.
Программа "Роби бізнес" посетила Ukrainian Fashion Week на узнала все подробности закулисной жизни.
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"Смелым быть модно" - под таким девизом стартовалf 39-я украинская неделя моды. 102 дизайнера, 54 показа и около 18 тыс. гостей. "Мистецький арсенал" собирает столичный бомонд", - говорится в сюжете.
Отмечается, что из года в год украинских дизайнеров становится все больше, они, в частности, покоряют мировые подиумы.
"Эпатажные аксессуары, необычные цвета, сочетание пластика и шелка - украинские дизайнеры уверены, что смогут достойно конкурировать с европейскими", - подчеркивается в сюжете.