Созданный при помощи ЕС технический офис поддержки транспортных реформ официально начал работу

Созданный за счет финансирования Европейского Союза технический офис поддержки реформ в транспортной отрасли при Министерстве инфраструктуры Украины начал работу с сегодняшнего дня, 12 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на главу министерства Владимира Омеляна.

"Мы сегодня официально презентуем технический офис поддержки реформ Министерства инфраструктуры. Я хочу искренне поблагодарить за это Еврокомиссию. Первые руководители направлений уже утверждены. Надеюсь, что мы наберем действительно мощную команду людей, которая будет помогать министерству в продвижении реформ транспортной отрасли", - цитирует пресс-служба Омеляна.

Читайте такжеКабмин изменил состав набсовета "Укрзализныци" и расширил состав правления

По данным пресс-службы, по результатам конкурсного отбора руководителем технического офиса утверждена нынешний советник министра инфраструктуры Александра Клитина, отбор кандидатов на ряд других должностей продолжается.

В этой связи министр инфраструктуры призвал всех желающих принять участие в конкурсе и выразил надежду на успешность дальнейшего сотрудничества с ЕС.

Как сообщал УНИАН, набор специалистов в созданный технический офис поддержки реформ стартовал в конце июня этого года. По словам министра инфраструктуры Омеляна, технический офис будет состоять из 21 человека и заниматься поддержкой разработки и внедрения реформ в инфраструктурной отрасли. По словам заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктора Довганя, ЕС на создание данного офиса планировал выделить 100 миллионов евро.