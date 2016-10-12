Порошенко подписал закон, позволяющий Украине привлечь 400 миллионов евро кредита для аграриев

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О ратификации финансового соглашения (проект «Основной кредит для аграрной отрасли – Украина») между Украиной и Европейским инвестиционным банком».

Читайте такжеЕИБ выделит Украине 200 миллионов евро кредита на транспорт

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 сентября ратифицировала финансовое соглашение с ЕИБ, которое было заключено 28 декабря 2015 года в Киеве.

Реализация документа направлена на поддержку аграрного сектора Украины и обеспечивает возможность привлечь 400 млн евро на 12 лет с 4-летним льготным периодом.

Соответствующие средства планируется направить на модернизацию рыбного хозяйства и аквакультуры в Украине и реализацию проектов в сфере выращивания зерновых и масличных культур.

Как сообщал УНИАН, согласно условиям кредитного соглашения, за счет средств от ЕИБ может быть покрыто до 50% стоимости аграрных проектов. Источником финансирования оставшихся 50% стоимости будут собственные средства банков-участников программы или средства самих аграриев.