Таможенное декларирование выросло на 10-15% благодаря упрощению процедур - Насиров

Таможенное декларирование в Украине в январе-августе 2016 года выросло на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 89% деклараций оформляется по цене контракта, что стало результатом упрощения таможенных процедур.

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Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров на заседании правительства во вторник.

«Касательно упрощения таможенных процедур - в этом году мы видим по сравнению с прошлым годом, за аналогичный период, где-то на 10-15% больше деклараций и по импорту, и по экспорту. Важнейший показатель для нас - 89% декларантов оформляют декларации по цене контракта», - сказал он.

Также Насиров отметил, что ГФС удалось значительно сузить возможности для занижения таможенной стоимости.

Как сообщал УНИАН, электронная система обмена данными «Единое окно», которая разработана с целью способствовать упрощению таможенных процедур и устранению возможности для коррупции на таможне, начала работать в Украине с 1 августа.

Система предусматривает создание единой электронной базы данных, которая позволяет различным службам контроля и таможенным пунктам в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины.