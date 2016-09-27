Киев посетит еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем

29-30 сентября Киев посетит комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, чтобы встретиться с представителями украинских властей и деловых кругов, а также народными депутатами.

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Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, в частности, Мальмстрем проведет встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Цель визита – подвести итоги прогресса, достигнутого во внедрении Соглашения об ассоциации, касающиеся вопросов торговли и более широкого бизнес-климата.

«Также визит еврокомиссара станет поводом для обсуждения возможного дальнейшего открытия рынка со стороны ЕС, чтобы предоставить украинским компаниям и гражданам практические выгоды», - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС напомнили, что с момента временного применения глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с 1 января этого года экспорт из Украины в ЕС вырос на 5%. Кроме того, будет рассматриваться вопрос следующего транша в рамках макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, выделение которого зависит от выполнения Украиной определенных обязательств.