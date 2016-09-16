Гройсман и вице-президент ЕК обсудили увеличение преференций для украинских товаров в ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом поднял вопрос увеличения торговых преференций со стороны Европейского Союза для украинских товаров.

Об этом премьер сообщил на пресс-конференции по результатам встречи.

"Я поднял вопрос, и мы будем работать над тем, чтобы торговые преференции для украинских производителей, украинских товаров получили усиление. Этот процесс продолжается. Мы хотим иметь возможность увеличить поставки товаров украинского происхождения на рынки Европейского Союза", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 миллиарда долларов.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-июле 2016 года составил 947,4 миллиона долларов против 485,4 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года.

Экспорт товаров из Украины в январе-июле 2016 года к январю-июлю 2015 года снизился на 10,5% – до 19,545 миллиарда долларов, импорт – на 4%, до 20,493 миллиарда долларов.