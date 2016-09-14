Вице-президент Еврокомиссии посетит Киев

В четверг, 15 сентября, Валдис Домбровскис, Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, который также занимается вопросами финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала, начнет свой трехдневный визит в Украину, сообщает Европейская Комиссия в Украине на своей странице в Facebook.

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"Вице-президент встретится с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, Вице-премьер-министром Иванной Климпуш-Цинцадзе, Министром финансов Александром Данилюком и Главой Национального Банка Украины Валерией Гонтаревою. 16-го сентября Вице-президент Еврокомиссии посетит конференцию Ялтинской европейской стратегии (YES) и произнесет речь "Украина: тест для Запада". В субботу он встретится с группой молодых украинских лидеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время своего пребывания в Киеве Вице-президент Европейской Комиссии планирует обсудить вопросы экономического и финансового сотрудничества между ЕС и Украиной макрофинансовой помощи Украине, фискальной политики и управления государственными финансами, а также реформирование Государственной фискальной службы Украины.