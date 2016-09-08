Пресс-конференция "Готовы ли украинцы открывать собственный бизнес по евростандартам" (прямая трансляция)

На пресс-конференции будут представлены результаты социологического исследования, выполненного «Социс» по заказу группы 1+1 медиа об уровне осведомленности о программах Евросоюза по поддержке украинского предпринимательства, об улучшении бизнес-климата и готовности украинцев делать бизнес по стандартам ЕС.

Исследование проводилось в рамках совместного проекта Представительства ЕС в Украине и 1+1 медиа - #EUkraine. #EUkraine призван поддержать развитие малого и среднего бизнеса в Украине, мотивировать украинцев успешными бизнес-историями и определить вызовы, которые стоят перед украинской бизнес-средой.

Результаты опроса и проект #EUkraine представят: Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа; Юргис Вилчинскас, руководитель отдела по работе с прессой и информацией Делегации ЕС в Украине; Анатолий Куцевол, , заместитель директора Правительственного офиса по вопросам евроинтеграции; Татьяна Пушнова, руководитель Ukraine Today, координатор проекта #EUkraine.