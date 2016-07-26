Присоединение к Цифровому сообществу ЕС позволит Украине в будущем привлечь около 5 млрд. евро

"Если оценить в глобальном измерении этой программы, то уже с 2017 года и дальше мы говорим про цифры до плюс 5 млрд евро для Украины", - сказал он.

Также Кубив отметил, что для успешной реализации программы присоединения к Цифровому сообществу Украине необходимо разработать четкий план действий.

Он сообщил, что первое заседание рабочей группы по присоединению к Цифровому сообществу ЕС состоится в сентябре текущего года. В ходе этой встречи перед украинским правительством будут поставлены четкие задачи на ближайшую перспективу. Затем, по словам Кубива, в октябре состоится следующая встреча в Брюсселе (Бельгия), в ходе которой рабочая группа разработает детальный поэтапный план действий для Украины.

Также Кубив предложил создать единый центр координации программы присоединения к Цифровому сообществу, который будет центральным органом власти, ответственным за выполнение плана.

По словам министра экономики, присоединение Украины к Цифровому сообществу ЕС является очень важным шагом для нашей страны, поскольку это позволит «снять кордоны» между нашим государством и европейскими странами, внедрить единые стандарты, запустить совместные финансовые проекты.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и цифрового общества Гюнтер Эттингер, также присутствовавший на форуме в Киеве, Украина станет первым стратегическим партнером Цифрового сообщества, не считая страны Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, по словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, Цифровое сообщество объединит 28 стран ЕС и 6 стран "Восточного партнерства", включая Украину, с целью введения единых стандартов, либерализации и контроля цифрового рынка.

Согласно докладу «Глобальный отчет о развитии информационных технологий - 2015», составленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Украина заняла 71-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поднявшись за год на 10 позиций по сравнению с показателем 2014 года, когда Украина заняла 81-е место. При формировании рейтинга организация рассчитала Индекс сетевой готовности, характеризующий уровень развития ИКТ в 143 странах мира.