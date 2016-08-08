Правительство утвердило порядок возмещения оплаты услуг по регистрации и идентификации сельхозживотных

Представляя в ходе заседания проект постановления, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой отметил, что возмещение расходов будет стимулировать регистрацию и идентификацию сельхозживотных в хозяйствах населения.

«Таким образом мы будем стимулировать физических лиц проводить идентификацию и регистрацию животных, которые находятся у них в личных хозяйствах, что в свою очередь даст возможность более эффективно работать Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в контексте продовольственной безопасности», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, с 2014 года в Украине введена обязательная идентификация и регистрация домашних животных в целях обеспечения постоянного контроля за здоровьем поголовья в Украине. Оплата этих работ для частных хозяйств, по закону, могла осуществляться только за счет государства. Однако средств для проведения обязательной регистрации домашних животных в бюджете выделено не было, что привело к остановке этого процесса. При этом, по закону, владельцы животных не могли провести их регистрацию и идентификацию за свой счет.

В прошлом году в силу вступил закон, который предоставляет право физическим лицам, занимающимся разведением животных только для собственного потребления пищевых продуктов, провести идентификацию и регистрацию за свой счет и получить от государства компенсацию расходов.

Несоответствие украинской системы регистрации и идентификации животных европейским стандартам является одним из ключевых препятствий для поставок украинской говядины в ЕС.