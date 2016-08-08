Кабмин поручил Кубиву направить обращение о присоединении Украины к конвенции о правилах происхождения товаров ЕС

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в понедельник.

“Более 300 представителей бизнеса выступили за то, чтобы присоединение к конвенции стало одним из ключевых приоритетов правительства”, - сказала торговый представитель Наталья Микольская, представляя постановление.

По словам торгпреда, присоединение к конвенции также позволит компаниям из стран-подписантов конвенции, производящим конечную продукцию из украинского сырья, маркировать ее как произведенную в ЕС. При этом ключевыми бенефициарами присоединения Украины к конвенции могут стать предприятия легкой промышленности и металлургической отрасли.

Читайте такжеЕС запустил проект для поддержки предпринимательства и улучшения бизнес-климата в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году начнет переговоры с Европейским Союзом об отмене дополнительной сертификации промышленной продукции (соглашение АССА) по трем техническим регламентам, включая машины, низковольтное электрическое оборудование и электромагнитную совместимость оборудования.

Украина и ЕС договорились о дальнейшей либерализации квот и пошлин, а также об усилении правительственного взаимодействия и контактов бизнеса.

Европейский Союз готов предоставить Украине инструменты поддержки для нивелирования негативного влияния на экономику торговой агрессии со стороны России.