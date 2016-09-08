38,7% украинцев уверены, что ЕС поддерживает украинский бизнес из-за желания на нем заработать - опрос

Об этом говорится в исследовании Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу телеканала 1+1.

Так, по мнению 38,7% украинцев, Евросоюз скупает украинский бизнес за бесценок, чтобы потом на этом заработать. Такое мнение более распространено на Востоке Украины и в Киеве.

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В то же время около 23% респондентов считают, что мотивы помощи ЕС Украине – это необходимость иметь рядом сильного и стабильного соседа. Еще для 22% – это подготовка к вступлению Украины в Евросоюз. Такие два мотива чаще, чем в среднем по выборке, выбирали респонденты Запада Украины.

Опрос проводился 18-23 августа 2016 года, были опрошены 1483 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

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Выборка репрезентативна населению Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания (по данным Государственной службы статистки Украины по состоянию на 01.01.2015). За исключением территории Крыма и зоны АТО.

Метод опроса – личное интервью на дому у респондента с помощью планшетов (Computer Assisted Personal Interview, CAPI).

Максимальная погрешность выборки не превышает 2,6% при 95% доверительном интервале.