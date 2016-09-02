Порошенко уполномочил Кубива подписать обращение о присоединении Украины к конвенции о происхождении товаров ЕС
Ранее сообщалось, что Украина в этом году проведет переговоры с Европейским Союзом об отмене дополнительной сертификации промышленной продукции.
Президент Украины Петр Порошенко распоряжением № 236/2016-рп поручил главе Минэкономразвития Степану Кубиву подписать обращение о присоединении Украины к конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров, что позволяет маркировать товары, произведенные из европейского сырья в Украине, как товары, произведенные в Евросоюзе.
"Уполномочить первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины Кубива Степана Ивановича на подписание письма-обращения о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения", - говорится в документе.
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Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году проведет переговоры с Европейским Союзом об отмене дополнительной сертификации промышленной продукции (соглашение АССА) по трем техническим регламентам, включая машины, низковольтное электрическое оборудование и электромагнитную совместимость оборудования.
Украина и ЕС договорились о дальнейшей либерализации квот и пошлин, а также об усилении правительственного взаимодействия и контактов бизнеса.
Европейский Союз готов предоставить Украине инструменты поддержки для нивелирования негативного влияния на экономику торговой агрессии со стороны России.