Экспорт украинского продовольствия в ЕС с начала года вырос почти на 70%

Экспорт продовольственных товаров украинского производства в страны Европейского союза вырос с начала года - старта режима Зоны свободной торговли - на 68%, в целом экспорт в ЕС вырос на 7%, сообщил в эксклюзивном интервью УНИАН первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития Украины Степан Кубив.

"Украинские производители активно используют преференции в рамках торговли между Украиной и ЕС, экспорт продолжается и вне пределов тарифных квот. По состоянию на конец июля полностью использовано 9 тарифных квот на сельхозпродукцию. Традиционно использована квота на мясо птицы, тарифная квота на сливочное масло и молочные пасты использована на 46%, на сухое молоко - на 30%. В общем надо сказать, что экспорт в ЕС в этом году вырос на 7%, особенно по продовольственным товарам - на 68%", - сказал Кубив.

Он также сообщил, что украинские экспортеры получили порядка 30 тысяч сертификатов EUR.1 для оформления вывоза товаров из Украины по стандартам ЕС, а 86 предприятий получили статус уполномоченного экспортера, что дало им право экспортировать продукцию в ЕС без необходимости получения сертификата.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-апрель 2016 года составил 880,7 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период предыдущего года баланс внешней торговли товарами был сведен с профицитом на уровне 42,4 миллиона долларов.

Экспорт товаров из Украины в январе-апреле 2016 года к январю-апрелю 2015 года снизился на 13,9% - до 10,813 миллиарда долларов, импорт - на 6,6%, до 11,694 миллиарда долларов. Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 0,7% - до 4,315 миллиарда долларов и составил 39,9% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период вырос на 2,1% - до 5,241 миллиарда долларов и составил 44,8% в общем объеме импорта. Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 37,9% - до 921,4 миллиона долларов, импорта - на 44,3%, до 1,365 миллиарда долларов.