Выборы состоятся 25 октября / фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит сегодня предпосылок, которые могли бы поставить под сомнение проведение местных выборов 25 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
На вопрос, что впервые выборы состоятся во время карантина, и некоторые вроде хотели бы отменить выборы из-за карантина, председатель ВР ответил: "На сегодня я не вижу предпосылок, которые могли бы - надеюсь, они не появятся, - которые могли бы поставить под сомнение проведение выборов в октябре этого года".
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Местные выборы в Украине 2020: новости
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении дежурных местных выборов на 25 октября (№3809).
- Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.
- 30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.
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