Он надеется, что такие предпосылки и не появятся.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит сегодня предпосылок, которые могли бы поставить под сомнение проведение местных выборов 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

На вопрос, что впервые выборы состоятся во время карантина, и некоторые вроде хотели бы отменить выборы из-за карантина, председатель ВР ответил: "На сегодня я не вижу предпосылок, которые могли бы - надеюсь, они не появятся, - которые могли бы поставить под сомнение проведение выборов в октябре этого года".

Местные выборы в Украине 2020: новости

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении дежурных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Автор: Татьяна Поляковская