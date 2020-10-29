В ходе проверки взрывных устройств и веществ не обнаружено.

В Одессе неизвестная женщина сделала ложное сообщение о минировании помещения территориальной избирательной комиссии, в котором ночью во время конфликта отключали электричество.

Как сообщили в Суворовском отделе полиции Одессы, сегодня в полицию поступило заявление от неизвестной гражданки о том, что учреждение, расположенное на проспекте Добровольского, заминировано. По указанному заявительницей адресу сейчас находится территориальная избирательная комиссия.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, взрывотехники и кинологи. Они проверили помещения учреждения на наличие взрывоопасных устройств или веществ.

«В ходе обследования здания и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено. ТИК работает в обычном режиме», - сказано в сообщении.

Выборы в Одессе: что известно

Как сообщили в мэрии Одессы, по состоянию на 7:00 четверга Одесская городская ТИК предоставила следующие данные: в Киевском районе города приняты документы с 51 участка из 85 (60%), в Приморском районе – 63 участков из 98 (64,3%), в Малиновском – 70 участков из 85 (82,4%), в Суворовском районе – 53 участков из 96 (55,2%).

В общей сложности, в Одессе – 364 участка, из которых городской ТИК сдали документы 71,9%.

Ночью в территориальной избирательной комиссии Суворовского района Одессы произошел конфликт между представителями политсил «ОПЗЖ» и «Доверяй делам». В это время по неизвестной причине в здании исчезло электричество.

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Автор: Лариса Козовая